Kaliforniya'da 'telefon mesajlarından vergi alınsın' teklifi tartışılıyor

Gonca YAĞCI, (DHA) - ABD’nin Kaliforniya eyaletinde telefon kullananların gönderdiği her mesaja vergi koyulması planı tartışmalara yol açtı.

Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu, yoksulların da telefon servisinden yararlanmalarını sağlamak için kaynak yaratmak amacıyla telefon mesajlarına ilave vergi konmasını talep etti.

Tartışmalara yol açan teklif komisyon tarafından gelecek ay oylamaya sunulacak.

Kaliforniya’da yayımlanan The Mercury News gazetesinin haberine göre, eyaletteki çok sayıda işletme, belediye ve ticaret odası karara karşı çıkarak, bu verginin tüketicilere yılda yaklaşık 44.5 milyon dolara mal olacağını açıkladı

Telefon mesajlarından ne kadar vergi alınacağı henüz açıklanmadı.

Kamu Hizmetleri Komisyonu, telefon mesajlarına konulan ilave vergi ile eyalette telefon kullanamayacak kadar yoksul olan kişilerin bu servisten yararlanmaları için kaynak sağlanabileceğini belirtti.