Kaliforniya'da 'sinsi dalga' alarmı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde plajda yürüyen Susan Archer dev bir dalga tarafından denize sürüklendi. Archer "sinsi dalga" adı verilen dalgalar nedeniyle aynı bölgede hayatını kaybeden üçüncü kişi oldu.



ABD’nin Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde bulunan Shelter Koyu son günlerde üst üste yaşanan ölüm olaylarıyla anılıyor.

Köpeği ve erkek arkadaşıyla sahilde yürüyen Susan Archer dev bir dalganın kendisini suya sürüklemesi sonucu hayatını kaybetti. Archer kış boyunca aynı şekilde yaşamını yitiren üçüncü kişi oldu.

Daily Mail gazetesinin haberine göre “Sinsi dalga” adı verilen ve umulmadık anlarda ortaya çıkan dalgayla okyanusa sürüklenen 32 yaşındaki Archer’ın cesedi 45 dakika süren aramalar sonucu bulundu.

Archer’ın erkek arkadaşı ve köpeği okyanusa çekilse de kıyıya geri yüzmeyi başardı.

Uzmanlar bu bölgedeki kıyıların kış aylarında tehlikeli olabileceği konusunda uyarıda bulunurken “Sinsi dalgalar”ın çok hızlı bir şekilde kıyıda yürüyenlere ulaşabildiğini ve dalgalara kapılanların yüzme şansının çok az olduğunu bildirdi.

Yeni yılın ilk günü Quaid çifti köpeklerini dalgalar arasından kurtarmaya çalışmış, kadın ve köpek kıyıya dönerken Charles Quaid hayatını kaybetmişti.

Kasım ayında ise bir çift 16 yaşındaki oğullarıyla “Sinsi dalgalar”ın kurbanı olmuştu.