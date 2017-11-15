Kaliforniya’da silahlı saldırgan vurularak öldürüldü

İstanbul, 15 Kasım (DHA) – Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kaliforniya’da dört kişiyi öldürerek, 10 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi.

Şerif Yardımcısı Phil Johnson tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 16.00’da saldırganın evinin yakınlarında etrafa ateş açmasıyla başladı.

Komşusuyla süregelen bir tartışması olan saldırganın, daha önce de komşusuna bir silahlı saldırı gerçekleştirmekten tutuklandığı duyuruldu.

Johnson, saldırganın komşusunu vurarak başladığı saldırı, bölgede yer alan bir okulda sona erdi.

Saldırganın komşusuna ateş açtıktan sonra bölgede yer alan bir okula giderek, önce okul kapısına aracıyla vurduğu sonra da etrafa ateş açtığı ve daha sonra aracıyla buradan kaçarak üç kişiyi daha öldürdüğü, ve polisle girdiği çatışmada vurularak etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Johnson, olayın bir terör saldırısı olduğuna dair bir bulgu olmadığı söyleyerek, “Saldırganın kurbanlarını rastgele seçtiği belli” dedi.