Kaliforniya'da kayıpların sayısı 600'ü geçti

ABD Başkanı Donald Trump Kaliforniya tarihinin en büyük orman yangınlarından etkilenen felaketzedelerle buluşmak üzere Cumartesi günü bölgeye gidecek. ABD'nin batı eyaletinin iki ayrı bölgesinde geçen haftadan beri devam eden yangınların üçte bir oranında kontrol altına alındığı açıklandı.

Kaliforniya'nın kuzeyindeki yangında ölü sayısının 63'e çıktığı bildirildi. Eyalet tarihinde şimdiye kadar hiçbir yangın bu kadar can kaybına yol açmamıştı. Son değerlendirmelere göre kayıpların sayısı 200'den 600'ün üzerine çıktı.

Yangının tamamen tahrip ettiği Paradise beldesindeki enkaz altında kayıp arama çalışmaları devam ediyor. Yanan binaların yıkıntıları altında ceset arama çalışmaları yüzlerce yardımcı ve özel eğitilmiş köpekler eşliğinde sürdürülüyor. Cesetlerin kimlik tespiti için akrabalarından DNA örnekleri alınıyor. Çıkarılan cesetlerin büyük bölümünün tanınmaz halde olduğu bildiriliyor.

Bütün eyaleti etkiledi

Yangın söndürme çalışmalarında ilerleme kaydedildiği ve Paradise beldesindeki yangınların yüzde 40 oranında kontrol altına alındığı açıklandı.

Kaliforniya eyaletinin güneyindeki Malibu çevresinde devam eden yangınların yüzde 60 oranında yayılmayacak şekilde çembere alındığı haber verildi. Bu yöredeki yangınlarda iki kişi ölmüştü. Rüzgârların şiddetini kaybetmesi ve havadaki rutubetin artması sayesinde yangın söndürme çalışmalarında ilerleme kaydedilebiliyor.

Kaliforniya'daki yangınlarda yüzlerce kilometrekare genişliğindeki ormanlar ve binlerce bina kül oldu. Felaketin etkileri eyaletin birçok bölgesinde hissediliyor. Halk yetkililer tarafından yoğun duman ve düşük hava kalitesine karşı tedbirli olunması için uyarılıyor. San Francisco'daki kapısız tramvay seferleri iptal edildi. Kent sakinlerinden açık tramvayların yerine otobüslerden yararlanmaları istendi.

DW, dpa/AG, BÖ

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