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Dünya

Kaliforniya’da hırsızlar 6 bin 800 litre votka çaldı

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – ABD’nin Kaliforniya eyaletinde üç şüpheli bir içki fabrikasından 6 bin 800 litre votka çaldı

27 Kasım 2017 21:03

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – ABD’nin Kaliforniya eyaletinde üç şüpheli bir içki fabrikasından 6 bin 800 litre votka çaldı. Los Angeles Polis Departmanı Fog Shots içki fabrikasında gerçekleşen soygundan haftalar önce üç şüpheli kişinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini buldu.
Şirket CEO’su Art Gukasyan bulunan görüntünün gerçekleştiği gün herhangi birşeyin çalınmadığını belirterek, “Fakat kesinlikle bu görüntüdeki kişilerin soygunla bir ilişkisi olduğuna inanıyorum” dedi.
Soygunun muhtemelen üç kişiyle planlanmadığını ve daha büyük bir soygun planı yapıldığını söyleyen Gukasyan “Muhtemelen çok daha büyük bir ekiple gelerek malzemeleri dışarı çıkartmak için bir taşıma hattı oluşturdular” dedi. (Fotoğraflı)

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