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Dünya

Kaliforniya'da 'en tahrip edici yangın': Ölü sayısı 40'a yükseldi, yüzlerce insan kayıp

1933'ten bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olduğu belirtiliyor

15 Ekim 2017 14:23

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen pazar gecesi başlayan ve hâlâ kontrol altına alınamayan yangın felaketinde ölü sayısının 40’a yükseldiği, yüzlerce insanın kayıp olduğu bildirildi.

Kaliforniya Valisi Jerry Brown yangınlar için eyaletin karşı karşıya kaldığı “en büyük trajedilerden biri” dedi ve 10 binden fazla itfaiye görevlisinin yangını söndürmeye çalıştığını aktardı.

Tahliye edilenlerin sayısı 100 binin üzerinde

Hızı saatte 70 km’yi geçen yangın, yeni köy ve kasabalara da yayılarak tahliye edilenlerin sayısını 100 binin üzerine çıkardı.

Eyaletin Santa Rosa şehrinde yangından en fazla etkilenen şarap bağları bölgesi Sonoma bölgesinde cumartesi günü 3 bin kişi daha tahliye edildi. Kaliforniya Şarap Üzümü Yetiştiricileri Derneği Başkanı John Aguirre yaptığı açıklamada, “Şu an ne kadar şarap imalathanesinin zarar gördüğünü ve ne kadar rehabilite edilebileceklerini bilemiyoruz” dedi.

Pazar gününden beri devam eden yangının 1933 yılından bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olduğu belirtiliyor.

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