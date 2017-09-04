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Dünya

Kaliforniya'da yangın; olağanüstü hal ilan edildi

25 binden fazla itfaiyeci, orman yangınlarını söndürmeye çalışıyor

04 Eylül 2017 04:59

ABD'nin Kaliforniya, Nevada, Oregon ve Montana eyaletlerinde 25 binden fazla itfaiyeci, orman yangınlarını söndürmeye çalışırken, Kaliforniya'da orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Harvey tropikal fırtınası nedeniyle Teksas eyaletinde büyük bir doğal felaket yaşanırken batı eyaletlerinde de 56 farklı bölgede orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Kaliforniya, Nevada, Oregon ve Montana'da 25 binden fazla itfaiyeci, orman yangınlarını söndürmeye çalışıyor. 

Sputnik'in haberine göre, Kaliforniya Valisi Brown, eyaletin kuzeyinde bin 500 hektarlık alanın yanmasına ve 30 evin tahrip olmasına neden olan yangın nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Ayrıca Valilik, eyaletin başkenti Sacramento'nun yaklaşık 140 kilometre kuzeyindeki Butte County'de yaşanan felaket nedeniyle 500 evin tahliye edileceğini bildirdi. Yetkililer, yangının dik ve engebeli arazide, kuru ve sıcak havada devam etmesinin itfaiyecilerin çalışmalarını zorlaştırdığını belirtti. Can kaybının olmadığı yangında, Sacramento'nun kuzeyindeki elektrik hatları zarar görürken, birçok yolda ulaşım tamamen durdu.

Bu arada Kaliforniya'nın güney kenti Los Angeles'ta meydana gelen orman yangınında da yaklaşık 800 hektarlık alan kül oldu. Los Angeles İtfaiye İdaresi Sözcüsü Margaret Stewart yaptığı açıklamada, 200 evin yangın nedeniyle tahliye edildiğini bildirdi.

Kuzeybatıdaki eyaletlerden Montana da yangın dolayısıyla Vali Steve Bullock tarafından afet bölgesi ilan edildi.

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