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Dünya

Kaliforniya’da 14 kişiyi öldüren çift birliktelikten önce radikalleşmeye başlamış

Cihat ve şehitlik gibi konularda sohbet etmişler

10 Aralık 2015 11:02

Kaliforniya'nın San Bernardino kentinde 14 kişinin öldüğü terör eylemini gerçekleştiren çiftle ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Çiftin birlikte olmaya başlamadan radikalleştiği açıklandı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, FBI direktörü James Comey, Pakistan uyruklu Tashfeen Malik ve Pakistan asıllı Amerikan vatandaşı eşi Syed Farook'un 2013 yılında internette bir çöpçatanlık sitesi üzerinden yazıştığını, burada cihat ve şehitlik gibi mevzulardan bahsettiklerini belirtti.

FBI direktörü, silahlı saldırıyı gerçekleştiren çiftin yabancı terör örgütlerini örnek aldıklarına inandıklarını ancak soruşturmanın halen devam ettiğini ifade etti.

 

Öte yandan ikilinin 2014 yılının Temmuz ayında birlikte Chicago havalimanına indikten sonra kameralara yansıyan görüntüleri yayınlandı.

 

Pakistan vatandaşı Malik, eşinin üstünden "nişanlı vizesi" alarak ABD'ye yerleşmişti.

 

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