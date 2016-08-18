Kaliforniya yangınında 82 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyindeki kırsal alanda çıkan yangın geniş bir alana yayıldı.

Yangının Kaliforniya'nın güneyi, Los Angeles'ın doğusundaki bölgeyi etkisi altına alması üzerine 82 binden fazla kişi bölgeden tahliye edildi.

BBC'nin Kaliforniya muhabiri James Cook, zorunlu tahliye kararı çıksa da bazı sakinlerin bölgeyi terk etmediklerini ve başka yangın ihtimaline karşı evlerine göz kulak olduklarını söylüyor.

Çok sayıda evin alevler içinde kaldığı, Kaliforniya ve Nevada'yı birbirine bağlayan yolun da ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

İtfaiye görevlilerinden bazıları, yangının 'gördükleri en şiddetli yangın' olduğunu söyledi.

Yangını durdurmak için 1300 itfaiye çalışanı görevlendirildi ancak kontrolden çıkan alevler bölgede ilerlemeye devam etti.

Alevleri söndürme çalışmalarına katılan komutan Mike Wakoski, 40 yıllık meslek hayatı boyunca hiç bu kadar olağandışı koşullar görmediğini ifade etti.

San Bernardino itfaiye şefi Mark Hartwig de birçok ailenin evinin kül olduğunu belirtip "Çok ağır vurdu. Çok hızlı vurdu. Daha önce hiç görmediğimiz bir yoğunlukta vurdu" dedi.

Yangında ölüm ya da yaralanma olmadığı bildirildi ancak kayıplar olacağı ihtimaline karşı kurtarma köpekleri enkazda arama çalışmalarına katıldı.

Yetkililer kaç evin yandığına dair bir açıklama yapmadı ancak yüzlerce evin alevler içinde kaldığı tahmin ediliyor.

Fontana'da tahliye parkında annesi Vi Delgado ile bir kamyonun içinde bekleyen April Christy gözyaşları içinde "Şaka değil, gerçekten yangın tarafından takip ediliyorduk" dedi.

Christy, duman kokusu aldıktan dakikalar sonra çevrelerini alevlerin sardığını söyledi.

Aile, dört köpeklerini yangından kurtarabildi ama barınaktaki dokuz köpek ve üç kediyi kurtarmaya çalıştıklarında vakit olmadığı gerekçesiyle polis tarafından durduruldu.

April Christy alevlerin sarmasıyla önünde takip ettiği bir polis aracı ve arkasında onu izleyen bir diğer polis aracıyla hızla dağ yoluna kaçtığını ve çevresindeki itfaiyecilerin alevleri durdurmaya çalıştığını söyledi.