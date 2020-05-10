Kaliforniya Valisi: Covid-19 burada ilk olarak bir manikür salonundan yayıldı

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ABD'nin Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, eyalette ilk yurt dışı teması dışında Covid-19 yayılmasının bir manikür salonu kaynaklı olduğunu açıkladı.

ABD genelinde pek çok eyalet Koronavirüs kısıtlamalarını kaldırırken, salgında son durum üzerine basın toplantısı gerçekleştiren Kaliforniya Valisi Newsom, eyalette salgının kaynağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Newsom, "Kaliforniya'da her şey bir manikür salonundaki yayılmayla başladı" dedi.

Kaliforniya'da Koronavirüs kısıtlamaları aşamalı olarak hafifliyor. Normalleşmede ilk olarak risk oranının düşük olduğu belirlenen işletmeler açılırken berberler ve manikür salonları ilk açılacak işletmeler arasında bulunmuyor. Yüksek riskli olduğu kaydedilen berber ve spor salonlarının ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Vali Newsom'un bahsettiği manikür salonunun sahibi yanıt olarak "Bölge sağlık yetkilileri duruma ilişkin bizi bilgilendirmedi. Sektörde kimse bu konuda bilgilendirilmedi. Bunları duymak korkutucu" dedi.

Kaliforniya'da toplam 60 binden fazla Koronavirüs vakası kaydedildi ve en az 2 bin 400 kişi hayatını kaybetti.