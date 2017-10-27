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Dünya

Kaliforniya Trump’ı iklim değişikliği konusunda dava edecek

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – Kaliforniya eyaleti ABD Başkanı Donald Trump’ı "iklim değişikliği" konusunda dava edecek

27 Ekim 2017 15:17

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Ekim (DHA) – Kaliforniya eyaleti ABD Başkanı Donald Trump’ı \"iklim değişikliği\" konusunda dava edecek.
Kaliforniya valisi Jerry Brown eyalet olarak, \"Cumhuriyetçilerin Obama’nın Temiz Enerji Planı’nı dava etmesi gibi\" ABD Başkanı Donald Trump’ın iklim değişikliğiyle mücadeleyi sarsan adımlarını engellemek için dava edeceklerini söyledi.
BBC’ye konuşan Brown, Kaliforniya’nın Trump’ın iklim karşıtı eylemlerine tepkisini mahkemeye taşıyacağını belirtti ve \"Öncelikle mahkemeye giderek çabalarını engelleyebiliriz ve yapıyoruz da. Aynen Cumhuriyetçilerin Obama’nın çabalarını engellemeye çalıştığı gibi\" dedi. 
Trump’ın ofise geçmesinden beri kirliliği destekleyen politikalar benimsemesi birçok eyalette tepkiyle karşılanıyor. Özellikle sanayici Koch Kardeşler ile yakın bağları olan Scott Pruitt’in çevre ajansının başına getirilmesi temiz enerji politikalarını destekleyen politikacı ve sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmişti.
Pruitt geçtiğimiz ay Barack Obama’nın temiz enerji planını iptal edeceğini açıklamıştı. 
New York eyaleti de temiz enerji planını korumak için bir davaya hazırlanırken, Kaliforniya Başsavcısı Xavier Beccera federal hükümeti çevre de dahil birçok konuda tekrar tekrar dava etmişti.
Beccera “Temiz Enerji Planı’nı korumak için yetkimin elverdiği ölçüde herşeyi yapacağım” demişti.
ABD Başkanı Trump aday olmadan yıllar önce 2012’de iklim değişikliğini “Çin uydurmacası” diye nitelendirmişti. (Fotoğraflı)

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