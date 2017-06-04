Kaliforniya Senatosu: Türkiye ne dost ne de müttefik

Kaliforniya Eyalet Senatosu, Kaliforniya Eyaleti Emeklilik Sistemi (CalPERS) ve Kaliforniya Öğretmenleri Emeklilik Sistemi’nin (CalSTRS) Türkiye hükümeti tarafından kontrol edilen veya yönetilen yatırımları yenilemesini ve Türkiye Hükümeti ile yeni, ek yatırımlar yapmasını yasakladı. Şu an itibariyle bu yatırımların toplamı 500 milyon dolar civarında.

2014 yılında Kaliforniya Üniversitesi’nin Türkiye Hükümeti ile olan yatırımlarının yasaklanmasını amaçlayarak başlayan kampanya, süreç içinde kapsamı genişletilerek bugünkü halini aldı. 61’e karşı 0 oyla kabul edilen tasarı öncesi konuşma yapan senato üyeleri, tasarıya desteklerini dile getirdiler. Eyalet senatosu üyesi Matt Debabneh, "Daha geçen hafta, ülkemizin başkentinde Başkan Erdoğan’ın parayla tutulmuş eşkiyalarının, protesto haklarını kullanan Amerika vatandaşlarına saldırması şok ediciydi. Ülkemizin bu diktatörlük ile yakın iş ilişkilerini ve finansal bağlarını kesmesi için yeterli sebep var. Türkiye ne bir dost ne de müttefik" diye konuştu.