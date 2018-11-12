Kalifornia yangını uzaydan görüldü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Kasım (DHA) – ABD Uzay Ajansı NASA’nın Landsat 8 uydusundan gelen fotoğraflar, Kalifornia’daki orman yangınının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kaliforniya’nın batısındaki orman yangını şu ana kadar 23 kişinin ölümüne neden olurken pek çok kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. NASA’nın Landsat 8 isimli uydusunun 8 Kasım tarihinde çektiği fotoğraf,yangının Sacramento’nun yaklaşık 145 kilometre kuzeyinde çıktığını ve yaklaşık 280 kilometrekarelik bir alanı yaktığını gösterdi.

NASA’nın paylaştığı fotoğrafın altına, “Gece esen kuvvetli rüzgarlar yangını güney ve güney batı yönlerine doğru yayarak yanan alanı üç katına kadar çıkardı ve dumanı da Sacramento Vadisi’ne yaydı” notu düşüldü.

NASA’nın 9 Kasım’da paylaştığı ikinci fotoğrafta ise, dumanın batıya doğru yayıldığı ve Kaliforniya’nın güneyinde iki yangın daha çıktığını gösterirken, 30 Kasım tarihinde tamamen kontrol altına alınması planlanan yangına iki binden fazla görevlinin müdahale etttiği duyuruldu. (Fotoğraflı)