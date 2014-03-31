Kalifiye elaman açığı var mı?



Almanya’daki işletmeler yaklaşık 10 yıldan bu yana mühendislikte personel açığı olduğundan şikâyetçi. İşletmeler, bu açık yüzünden Almanya’nın rekabet gücünün orta ve uzun vadede sorgulanabileceğine de işaret ediyorlar. İş piyasası uzmanı ve Alman Ekonomi Enstitüsü çalışanlarından Oliver Koppen, bugün itibarıyla durumu biraz farklı değerlendiriyor: “Personel açığı geçmiş dönemde vardı, yani dört-beş yıl öncesinde… Ama bugün bir darboğazdan söz etmek daha doğru olur. Hâlâ mühendis istihdamında güçlükler tabii ki mevcut. Kimi zaman işe alma süreci ortalamaların çok üzerinde uzun sürüyor, bazen maalesef dışarıda kalanlar da oluyor.”

Koppen, Almanya’daki mühendislik fakültelerinden mezun olan yaklaşık 60 bin öğrenciye her yıl 80 bin kadar istihdam imkânı olduğunu belirtiyor. Alman Mühendisler Birliği de (VDI) mevcut durumu benzer bir biçimde değerlendiriyor. İş piyasasında büyük talep olması ve iş imkânlarının açık olması nedeniyle aslında yeni mezun mühendislerin çabucak iş bulabileceğinden yola çıkılıyor. Fakat Aachen Teknik Yüksekokulu'na bağlı Career Center’dan Anja Robert durumun hiç de böyle olmadığını vurguluyor: “Bizde öğrenim gören yüksekokul öğrencilerinin bazıları, bazı iş müracaatlarının çok uzun sürmesi ve sürekli müracaat formları doldurmaları gerekmesine şaşırıyorlar. Onlar, işletmelerin bu şekilde üniversite mezunlarını kitlesel bir biçimde kazanamayacağı kanısındalar.”

Alman Ekonomi Enstitüsü'nden (DIW) Karl Brenke işletmelerin vasıflı elaman açığından şikâyetçi olmalarının onlar açısından anlamlı olduğunu belirtiyor. Brenke, bu şikâyetler sayesinde dış ülkelerden kalifiye elamanların Almanya’ya gelmesinin kolaylaştığını, ayrıca yurt içinde de daha fazla sayıda gencin mühendislik öğrenimine başladığını söylüyor.

'Büyük firmaların mühendislik kadrolarında sorun yok'

Peki, bu durumda iş piyasasında personel açığı mı, yoksa fazlalığı mı var? İşletmelere sorulduğunda, Bosch ve Siemens gibi büyük firmalar mühendis kadrolarında sorun olmadığını belirtiyor. Ve bunun firmanın iyi bir isim yapmış olmasından ve öğrencileri daha öğrenimleri sırasında firmaya bağlamasından kaynaklandığını ileri sürüyorlar.

'Yeni mezunların hepsi iş bulacak, sadece süreç uzayacak'

Aachen Teknik Yüksekokulu’na bağlı Kariyer Merkezi'nden Anja Robert bu konuda şunları söylüyor: “Kanımca Almanya’da mühendislik alanında çok fazla kalifiye elaman açığı olduğunu söylemek de, iş piyasasının mühendislerle dolup taştığını iddia etmek de, yani her iki aşırı uç da gerçeklerle uyuşmuyor. Bence mühendislik alanındaki iş piyasası sadece normal hale gelmiştir. Okullarından mezun olanların hepsi bir iş yeri bulacaktır. Sadece şu sıralarda iş bulma süreci geçen yıllarda olduğundan biraz daha fazla zaman alacaktır.”

Anja Robert, Almanya'daki işletmelerin de özel bir takım becerilere sahip, meslekî deneyimi olan, yani tam istedikleri türde genç mühendisleri her köşe başında bulamayacaklarına alışmak zorunda olduklarını vurguluyor. Robert, işletmelerin gençlerin daha fazla vasıf kazanmaları ve meslek geliştirmeleri için imkân sunmaları durumunda mühendis adaylarını da kolayca bulabileceklerini belirtiyor.