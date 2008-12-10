Kalıcı güzellik mümkün

ABD’li uzmanlardan müthiş bir çalışma. Her kadının bakımlı olması gerektiğini belirten ve güzellik uzmanı, psikolog, spor eğitmeni, estetisyen ve antiaging hocasından oluşan bulunduğu 5 kişi, 4 yıl süren araştırmalar sonucunda “New Life” (Yeni Hayat) adlı bir çalışmaya imza attı. Yepyeni bir güzelliğe kavuşmak isteyen kadınların, ABD’de müthiş ilgi gören bu çalışmayı eksiksiz yerine getirmeleri yeterli olacak. Herkesin rahatlıkla uygulayabileceği programda, cilt bakımından estetik operasyonlara, makyaj sırlarından spor egzersizlerine kadar birçok öneri var. Ayrıca anti-aging (geriye yaşlanma) konusunda ve sağlıklı beslenmede de kadınların güzelliğine güzellik katacak bilgiler, bu çalışma kapsamında bulunuyor.ABD’de birçok kadının bu program sayesinde güzelliğine güzellik kattığını belirten uzmanlar, “Yeter ki, sadece ve sadece onlar için hazırlanan bu çalışmayı dikkatle uygulasınlar. Aynanın karşısında kendisine aşık olmak isteyen kadınlar için, yaklaşık 4 yıl çalıştık. Bir süredir uygulanan formül, ABD’deki bayanlardan tam not aldı” dedi. Gün boyu yapılması gereken, “New Life” programı, uygulanmaya başlanılan ilk günden itibaren etkisini gösteriyor. Genelde iş kadınlarının tercih ettiği bu program, ev hanımları içinde tavsiye ediliyor.Güzelliğine güzellik katmak isteyenler için ilk çalışma egzersiz programı: Farklı tarzları bir araya getiren füzyon yaklaşımı, yemek ve giyimden sonra sporda da moda oldu. “New Life” programının ilk etabını oluşturan bu çalışmada, aerobik ile bisiklet, step ile esneme yapılıyor. Ancak, “Bunları evde yapma şansım yok” diyenler için de bir program bulunuyor. İşte yapmanız gerekenler:Evinizin salonunda geniş bir yer ayarlayın. Yere uzanın, kollarınızı başınızın altında birleştirin. Sonra, sol bacağınızı hafifçe bükerek sağ bacağınızı onun üzerine atmaya çalışın. Vücudunuzun üst kısmını sağ dirseğiniz sol dizinize değecek kadar hafif hafif yukarı doğru kaldırın. Tekrar eski pozisyonunuza geri dönün. Bu hareketi 15 kez yavaş yavaş tekrarlayın. Daha sonra aynı egzersizi diğer bacağınızla yapın. Bu hareketleri uygularken, vücut kaslarınızı fazla zorlamamaya dikkat edin.Dik bir şekilde durun, dizleriniz hafifçe bükülü olsun. Dirseklerinizi göğüs hizasında olacak şekilde birleştirin ancak kendinizi fazla zorlamayın. 1 kg. ağırlıkla çalışmanız gerekiyor. Dirseklerinizi birbirinden ayırmadan kollarınızı öne doğru kaldırın, sonra yine göğüs hizasına getirin ve yavaş yavaş aşağıya indirin. Aynı hareketi en az 15 defa tekrarlayın.Dizleriniz hafifçe bükülü olacak şekilde dik olarak durun. Kollarınızın başınızın iki yanı da dik bir açı oluşturmasına dikkat edin. Dirseklerinizi de dışarıya bakacak şekilde açmayı unutmayın. Şimdi kollarınızı göğüs hizasında birleştirin ve açın. Kollarınızı aşağıya sarkıtmamaya ve kollarınızın üst kısımlarının yere paralel olmasına dikkat edin. Bu egzersizi 15 kez tekrarlayın.Üzerinde durduğunuz bacağınızı dizinizden hafifçe bükün, diğerini ise ayak parmak uçlarınız yere bakacak şekilde geriye doğru yavaş yavaş uzatın. Karnınızı ve kalçalarınızı gererken, kollarınızı hafifçe geriye doğru itin ve vücudunuzun yakınında kalmalarını sağlayın. Gerideki bacağınızı gergin bir şekilde yavaşça yukarı kaldırın. Sonra eski pozisyonunuza döndürün.Her iki elinize 1 kg ağırlığında dambıl alın… Dizlerinizi kırmadan, bedeninizin üst kısmının yerle 90 derece açı yapın. Ağırlıklarla beraber dirseklerden kırıp, bel hizasına kadar kaldırın. Hareketi, 12 kez olmak üzere 2 set tekrarlayın.Sırt üstü uzanın, iki yana açtığınız kollarınızı kırmadan, ağırlıklarla birlikte indirip kaldırın. Hareketi, 12 kez olmak üzere 2 set tekrarlayın.Ağırlıkları, kollarınızı iki yanda açık biçimde kırarak omuz hizanızda tutun. Daha sonra başınızın üzerinde birleştirip, yine serbest bırakın. Bu hareketi, 12 kez olmak üzere 2 set halinde tekrarlayın.Yüzünüz yere gelecek şekilde uzanın, ellerinizi başınızın arkasında birleştirin. Sadece bedeninizin üst kısmıyla, yerden bir miktar kalkıp tekrar yatın. Hareketi, 15 defa olmak üzere 3 set tekrarlayın.Egzersiz süresini 40 dakikaya çıkartın.Birinci günün hareketlerini tekrarlayın.İkinci günün hareketlerini tekrarlayın.Daha çok kalori yakmanızı sağlayacak, daha hareketli egzersizler yapın. Basketbol, step, hızlı tempoda yürüyüş.