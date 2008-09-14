Kaleşnikofla kahve tadılar

AKP’nin seçimlerde kullandığı “durmak yok yola devam" sloganı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı VIP Salonunda, Ulaştırma Bakanlığına ait bir afişte kullanıldığı ortaya çıktı.



CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, konuyu bir soru önergesiyle TBMM gündemine getirdi.

CHP’li Köse konuyla ilgili olarak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Bakanlığa ait sloganın AKP tarafından seçimlerde kullanıldığını hatırlatan CHP’li Köse, aynı sloganın Ulaştırma Bakanlığı’nı tanıtma amacı için de kullanıldığına işaret etti. CHP’li Köse, Bakan Yıldırım’a şu soruları yöneltti:

“-İlgili afişe dair herhangi bir bilginiz bulunmakta mıdır?

-Bir siyasi parti sloganı ile Bakanlığınızın kullandığı tanıtıcı bir afişte kullanılan sloganın aynı olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yapılanı doğru buluyor musunuz?

-Bir siyasi parti sloganı ile Bakanlığınızın kullandığı tanıtıcı bir afişte aynı slogana yer verilmesini kadrolaşma, tek parti iktidarının gücünü kullanma olarak görüyor musunuz?

-İlgili afiş, İzmir haricinde hangi illerde ve nerelerde kullanılmaktadır?

-Bu şekilde bir tanıtımın daha önceden örneği bulunmakta mıdır?

-İlgili afişe ilişkin herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz?

-AKP’nin başka sloganlarını da Bakanlığınıza ait diğer afişlerde kullanmayı düşünüyor musunuz?"

