-KALESİNE GOL ATAN FUTBOLCUYA TARAFTAR SAHİP ÇIKTI KOCAELİ (A.A) - 09.05.2011 - Murat Yolcu - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelisporlu futbolcu Gökhan Bozkaya, Sakaryaspor karşılaşmasında kendi kalesine bilerek gol atmasına ilişkin, ''Belki futbol adına tatsız bir olay. Herkes kendine göre algılasın ama pişman değilim'' dedi. İstanbul'da bulunan Bozkaya, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, çok zor bir dönem geçiren Kocaelispor'u ayakta tutmak için sezon başından beri çaba sarf ettiklerini ve bir kuruş para almadan oynadıklarını söyledi. Bu konuda futbolcular olarak sıkıntı çıkarmadıklarını ve takımlarının ligden düşmemesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Bozkaya, ''Verdiğimiz mücadele sonucunda 'kümede kalmaz, gider' denilen bir takımı ayakta tutmayı başardık. Tüm arkadaşlarım özveriyle mücadele etti. Kimse takımı bırakıp bir yere gitmedi'' diye konuştu. ''Vergi rekortmeni bir şehir kendi takımına sahip çıkamıyorsa, burada farklı şeyler aranması lazım'' diyen Bozkaya, Sakaryaspor karşılaşmasında kendi kalesine gol atmasından çok kamuoyunda Kocaelispor'a sahip çıkılması konusunun konuşulması gerektiğini ifade etti. Dün oynadıkları Sakaryaspor karşılaşmasının kendileri için çok sıkıntılı geçtiğini ve 73. dakikada Sakaryaspor'un 4'üncü golünü attığını ifade eden Bozkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu golden sonra Sakaryaspor üzerimize gelmemeye başladı. Sakaryaspor üstümüze geldiğinde ise Sakaryasporlu taraftarlar 'atma atma' şeklinde tezahürat yapıyorlardı. Bunu kendime yediremedim açıkçası. Ben atmasam zaten bizim takımdan bir başkası atacaktı. Sonuçta orada bir maça gidiyorsun skor 4-1'de olur, 5-1'de olur. Ama bunun üzerine maç içinde dalga geçilmesi açıkçası gururuma dokundu. Sakaryasporlu taraftarlar 'plaka, plaka', '41 kere maşallah' diye bağırıyorlardı. Ben de bunun üzerine sinirlendim. Sonuçta bu bir futbol maçı dalga geçilmesinin bir anlamı yok. Rencide olduğumu düşünerek kendi kaleme 5. golü attım.'' ''Takım arkadaşlarının ve Kocaelili taraftarların tepkisi nasıl oldu?'' sorusun üzerine Bozkaya, şöyle konuştu: ''Takım arkadaşlarım ve Kocaeli'de herkes olumlu tepki verdi bu duruma. Tabi ki takım içerisinde de aynı tepkiler var. O golü ben atmamış olsam, bizim kendi kalecimiz dönüp kendi kalesine vuracak, yada bir başkası vuracaktı. Bu durumu dünya görülmemiş bir şey ilk oldu. Dediğim gibi sonuçta bir maça gitmişseniz 4 olur, 5 olur, 6 olur. Futbolda her şey var. Oradaki atmosferde farklıydı. Orada sahaya çıktık. Küfürlü taşlı saldırı. İnsan ister istemez sinirleniyor. Kocaelispor'un taraftar derneği başkanı beni aradı ve tebrik etti. Eğer bir taraftar grubu beni arıyorsa ve '5-1 oldu' diye teşekkür ediyorsa demek ki olumlu bir şey var. Tamam belki futbol adına çirkin bir şey olabilir ama dediğim gibi kim olsa aynı şeyi yapardı bizim takımdan.'' Bozkaya, Kocaelispor kulübünden herhangi bir yetkiliyle görüşüp görüşmediğine ilişkin soruya ise ''Yok hiçbir yetkili ile görüşmedim'' dedi. Sakaryaspor maçını kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getiren Bozkaya, ''Bu olayla ilgili pişman değilim. Belki futbol adına tatsız bir olay. Herkes kendine göre algılasın ama pişman değilim. Belki bazı insanlar bu olaydan bir ders çıkarır, futbolun sadece futbol olduğunu başka şeylere taşınmaması gerektiğini anlarlar'' şeklinde konuştu. -TARAFTARLARDAN DESTEK- Kocaelispor Hodri Meydan Taraftarlar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada ise dün deplasmanda yapılan maça ilişkin yerel ve ulusal medyada çeşitli yorumlar yapıldığı bildirildi. Sakaryaspor taraftarının Kocaelisporlu futbolcuların sahaya çıkmalarından itibaren küfür ettiklerini ve sahaya yabancı cisimler attıklarının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Bu maçta eğer bizler onlara uysaydık bugün ortaya çok daha vahim durumlar çıkardı. Buradan maça gelen sağduyulu taraftarımıza ve futbolcu kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bizler bu kulübün gerçek sahibi olan taraftarlar olarak kenar yönetimine haber göndererek maçın 4-1 olarak bitmesini istemediğimizi, ya 4-2 ya da 5-1 olarak bitirilmesi gerektiğini ilettik. Gökhan Bozkaya kardeşimiz de maçın son dakikasında bu isteğimize uygun olarak kendi kalesine golü atmıştır. Gökhan Bozkaya bu davranışı ile biz Hodri Meydan Taraftar grubunun simgesi olan ve çok uzun zamandır boş olan 89 numarayı bundan böyle taşımaya hak kazanmıştır. Bu karar o maça çok zor şartlar altında gelen tam 800 Kocaelispor sevdalısının ortak kararıdır. Bizim başımızda 4-1'in anlamını bilmeyen yöneticiler ve başkanlar olduğu sürece zaten bizim bu durumlarda olmamız da sürpriz değildir.''