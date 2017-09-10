Kalem ve defterli okul isteği

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da 11 yıl önce bağışlanan araziye yıllardır okul yapılmaması üzerine mahalledeki öğrenciler ve veliler, ellerine aldıkları kalem ve defterlerle arazi önünde eylem yaptı. Mahalle Muhtarı Şakir Kaya, yaklaşık 5 bin nüfuslu mahallede okul olmadığını söyledi.

Manisa\'da 2006 yılında kentin hayırseverlerinden çiftçi Mehmet Suphi Egemen, Yunusemre İlçesi Spil Mahallesi\'ndeki 36 bin 750 metrekarelik tarlasını, Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne okul yapılması için bağışladı. 11 yıl geçmesine rağmen bağışlanan araziye okul yapılmadı. 5 bin nüfuslu mahallede okul bulunmazken, çocuklar da yakın mahallelerrdeki okullara gitmek zorunda kaldı. Mahallelerine okul ve oyun alanı yapılmasını isteyen çocuklar ve veliler ellerine aldıkları defter ve kalemlerle bağışlanan araziye giderek, okul isteklerini dile getirdi. Veliler ise yıllardır boş duran arazinin biran önce okul olarak kullanılmasını talep etti. Çocuklar defterlerine \'okul istiyoruz\' yazıp, mahallede oyun alanı eksikliğini de dile getirdi.

\'42 KURULUŞA YAZI YAZILDI SONUÇ YOK\'

Mahalle Muhtarı Şakir Kaya mahallelerinde okul sorununun önemli boyuta ulaştığını belirterek şunları söyledi:

\"11 yıldır buraya gelip bir çivi çakmadılar. Büyükşehir Belediyesi\'ne, Yunusemre Kaymakamlığı\'na gittim. Buraya okul yapılması için 42 kuruluşa yazı yazıldı, izinler istenmeye başlandı. 3 kurumdan daha görüş bekleniyor. Buraya ilkokul, ortaokul, lise ve meslek lisesi yapılacaktı. Şimdi öğrenciler komşu mahalledeki Kuşlubahçe\'deki okula gidiyorlar. O okul dolduğu zaman öğrencilere başka okula gidin diyecekler. Bizim de yakında gidebileceğimiz okul yok. Okul sorununun acilen çözülmesini istiyoruz. Mahallede bir tane spor alanı, park yok. Eğer bu okul yapılırsa en azından yanında, yakınında bu tarz yerler de yapılır.\"



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