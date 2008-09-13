Kalem defter kapma yarışı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, yoksul öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Dağıtım sırasında, malzemeleri aileleriyle almaya gelen çocuklar arasında izdiham yaşandı.



Münir Onat Çocuk ve Gençlik Merkezinde düzenlenen törende, 2 bin 500 yoksul çocuğa kırtasiye malzemesi verildi.



Güzelbey, törende, çocukları çok sevdiklerini, 5 yıldan bu yana yoksul öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıklarını, bundan sonra da yardımların devam edeceğini ve kentte kırtasiye malzemesi olmayan öğrencinin kalmamasını istediklerini söyledi.



Hükümetin çocuklara kitaplarını bedava verdiğini, kendilerinin de kırtasiye yardımı yaptığını belirten Güzelbey, çocuklardan düzenli olmalarını ve derslerini iyi çalışmalarını istedi.



Dağıtım sırasında, malzemeleri aileleriyle almaya gelen çocuklar arasında izdiham yaşandı.

