T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kalem defter kapma yarışı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, yoksul öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Dağıtım sırasında, malzemeleri aileleriyle almaya gelen ç

13 Eylül 2008 03:00

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, yoksul öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıttı. Dağıtım sırasında, malzemeleri aileleriyle almaya gelen çocuklar arasında izdiham yaşandı.

Münir Onat Çocuk ve Gençlik Merkezinde düzenlenen törende, 2 bin 500 yoksul çocuğa kırtasiye malzemesi verildi.

Güzelbey, törende, çocukları çok sevdiklerini, 5 yıldan bu yana yoksul öğrencilere kırtasiye yardımı yaptıklarını, bundan sonra da yardımların devam edeceğini ve kentte kırtasiye malzemesi olmayan öğrencinin kalmamasını istediklerini söyledi.

Hükümetin çocuklara kitaplarını bedava verdiğini, kendilerinin de kırtasiye yardımı yaptığını belirten Güzelbey, çocuklardan düzenli olmalarını ve derslerini iyi çalışmalarını istedi.

Dağıtım sırasında, malzemeleri aileleriyle almaya gelen çocuklar arasında izdiham yaşandı.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24