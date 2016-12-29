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Spor

Kaledeki büyüyü çaldıktan sonra golünü attı!

Ruanda Ligi'nde Mukura Victory Sports ile AS Kigali arasındaki maçta ilginç anlar yaşandı

29 Aralık 2016 14:33

Ruanda Ligi'nde oynanan maçta mutlak gol pozisyonlarından yararlanamayan futbolcu, kale çizgisindeki büyülü nesneyi alıp kaçtı, 7 dakika sonra takımı gol attı.

Yakaladığı fırsatlardan bir türlü yaralanamayan Kigali'nin forvet oyuncusu Moussa Camara, kale direğinin dibinde büyülü olduğu belirtilen bir nesne fark etti. Direğin dibindeki nesneyi çıkaran Moussa'yı Mukuralı futbolcular kovalamaya başladı.

Bütün engellemelere rağmen çıkardığı nesneyi yedek kulübesine ulaştıran forvet oyuncusu 7 dakika sonra takımına beraberliği getiren golü atmayı başardı ve mücadele 1-1 sona erdi.

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Mukura Victory SportsAS KigaliMoussa Camarabüyü

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