Kalede Abdullah Gül...

Beşiktaş taraftarı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün lise yıllarında okul takımında kaleci olduğu ortaya çıktı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 1967 yılında kaleci kazağıyla çekilmiş fotoğrafı, 'Sporda Kayseri Modeli' adlı kitapta yer aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Müdürü Uğur Yurt'un yeni yayınlanan 'Sporda Kayseri Modeli' adlı kitaptaki 'Bir fotoğraf iki detay' başlığıyla, yer alan bölümde şöyle denildi:

"Burası, Kayseri Atatürk Stadı. Aylardan, Mayıs. Kayseri Lisesi sınıflararası futbol turnuvası için takımlar maça çıkıyor. 5 Fen D sınıfının kalesinde Abdullah var. Evet, o Abdullah, Gül'üşüyle etrafına sevgi saçan duruşuyla güven veren Türkiye Cumhuriyeti'nin 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den başkası değildir. O tarihten bu yana futbola olan ilgisi azalmayan Cumhurbaşkanımız Gül'ün kaleyi koruduğu maçın skorunu bilmiyoruz. Ama bilenen bu gerçek, bu fotograf karesinin çok özel anlam taşıdığı. Çünkü bu karelerde daha çimleri bile döşenmemiş, toprak zeminiyle Atatürk Stadı'nın en eski hallerinden birisini gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'ün bir zamanlar kalecilik yaparak aktif bir sporculuk geçmişine sahip olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz."

Bu bölümde Abdullah Gül'ün kalecilik yaptığını gösteren siyah- beyaz bir fotoğraf yer aldı. Yazar Uğur Yurt, fanatik Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu tarihi fotoğrafını, Gül'ün sınıf arkadaşı Hilmi Akkan'dan aldığını yazdı.