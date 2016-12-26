T24 LogoT24 Logo
Spor

Kalecinin eline çarpan topa penaltı veren Cüneyt Çakır'la dalga geçtiler!

İspanyol AS Gazetesi, Cüneyt Çakır için "Hakem?" ifadesini kullandı

26 Aralık 2016 17:14

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Cüneyt Çakır'ın Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçında verdiği penaltı kararı dünya basınında da gündeme oturdu.

İspanyol AS Gazetesi, Cüneyt Çakır'ın kalecinin eline değen topa penaltı kararı verdiğini alaylı bir dille anlatırken Çakır'ın Barcelona-Juventus Şampiyonlar Ligi Finali maçında da hatalı bir el kararı verdiğine vurgu yapıldı.

AS Gazetesi, Çakır ile "Hakem?" ifadesiyle dalga geçti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, kazandıkları penaltı pozisyonu için, "Bizimki haksız bir penaltıydı. Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik. Değerlendirseydik oyunun akışı değişebilirdi." diye konuşmuştu.

ETİKETLER

Cüneyt ÇakırÇaykur RizesporOsmanlısporpenaltı

İlgili Haberler

"Hakemler ligi sabote ediyor"

Mehmet Demirkol, Başakşehir yerine '3 büyükler'den birinin golünün iptal edilmesi durumunda ortalığın yanacağını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24