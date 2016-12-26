Kalecinin eline çarpan topa penaltı veren Cüneyt Çakır'la dalga geçtiler!

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Cüneyt Çakır'ın Çaykur Rizespor-Osmanlıspor maçında verdiği penaltı kararı dünya basınında da gündeme oturdu.

İspanyol AS Gazetesi, Cüneyt Çakır'ın kalecinin eline değen topa penaltı kararı verdiğini alaylı bir dille anlatırken Çakır'ın Barcelona-Juventus Şampiyonlar Ligi Finali maçında da hatalı bir el kararı verdiğine vurgu yapıldı.

AS Gazetesi, Çakır ile "Hakem?" ifadesiyle dalga geçti.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da, kazandıkları penaltı pozisyonu için, "Bizimki haksız bir penaltıydı. Haksız bir penaltı kazandık, değerlendiremedik. Değerlendirseydik oyunun akışı değişebilirdi." diye konuşmuştu.