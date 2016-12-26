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Spor

"Hakemler ligi sabote ediyor"

Mehmet Demirkol, Başakşehir yerine '3 büyükler'den birinin golünün iptal edilmesi durumunda ortalığın yanacağını söyledi

26 Aralık 2016 15:10

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, hakem hatalarıyla ilgili olarak, "Türk hakemler, Türkiye Ligi'ni sabote ediyor" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan maçlarda yaşanan hakem hataları gündem yaratırken, Mehmet Demirkol, hakemlere yönelik sert ifadeler kullahndıb. 

Mehmet Demirkol şunları söyledi: "Hakemler inanılır gibi değil. Artık hangi maçta, hangi hakem ne saçmalık yaptı onları karıştırıyoruz. Halis Özkahya yakışıklı bir adam, dizilerde oynayabilir ama hakemlik yapmasın.

Türk hakemleri, Türkiye Ligi'ni sabote ediyor. Hüseyin Göçek golü veriyor, sonra iptal ediyor. Neden? Başakşehir'in yerine 3 büyüklerin o golü iptal edilseydi şu an ortalık yanıyordu.

 

"Cüneyt Çakır en az 1 ay dinlendirilmeli"

 

Cüneyt Çakır en az 1 ay dinlendirilmeli. Kalecinin eline çarpan top için penaltı verilir mi ya? Eldiveni görmüyor musun? Kurallara aykırı hareket ederek Halil Umut Meler'i FIFA hakemi yapıyorsunuz.

Bu, Türk futbolunu sabote etmektir. Halil Umut Meler'e okart takılmasını FIFA'ya şikayet edeceğim. O zaman kokartı nasıl sökülüyor görürsünüz."

 

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Mehmet DemirkolCüneyt ÇakırHüseyin GöçekHalil Umut Meler

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