Kaleciliğin kitabını yazdı !..

İstanbul,(DHA)

Eski kalecilerden Bülent Yenidoğan\'ın kaleci ve kaleci adaylarına ışık tutacak olan yeni kitabı \"KALECİ PERFORMANS TESTİ\" çıktı.

Türkiye\'de profesyonel kaleci antrenörleri arasında ilk defa yapılmış bir çalışma olan bu kitap bilimsel verilere dayalı. Bülent Yenidoğan tarafından geliştirilmiş bu eser, bazı testler ile kalecilerin performansları ölçülüp, kaleci antrenörlerinin antrenman programlarını bu sonuçlara göre yapmasına dikkat çekiyor.

Antrenörlerin araştırmacı olmasının önemine değinen Yenidoğan, bu çalışmanın Türk kaleciliğine ve kaleci antrenörlüğüne büyük bir hizmet olduğuna vurgu yapıyor.

Geçen ay Avusturya\'da Bildeberg şehrinde yapılan kaleci kongresinde bu çalışmanın sunulduğu ve katılımcı ülkelerden Alman, Avusturya ve İsviçreli kaleci antrenörlerinin kitaba yoğun ilgi gösterdikleri belirtildi. Kitabı ücretsiz temin etmek isteyenlerin Bülent Yenidoğan\'ın Facebook adresini ziyaret edebilecekleri ve buradan talep edebilecekleri de not olarak düşüldü.

(FOTOĞRAFLI)