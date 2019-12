'Kalecik Karası’ndan pekmez de yapacağız'

AKP’nin en ilginç kadın adaylarından biri, Ankara’nın şaraplık Kalecik Karası üzümüyle meşhur ilçesi Kalecik’te gösterildi.



30 yaşındaki bekar sosyolog Filiz Ulusoy, "Şarabın ilçedeki ekonomik potansiyelini yadsımıyorum, ama Kalecik Karası’ndan çok güzel pekmez yapıldığını da göstereceğiz" dedi. Aslen Kalecikli, babası bir dönem DYP’den milletvekili adayı olan Ulusoy, ilçenin hak ettiği yere gelmediğini belirterek, yerli turistlerin her hafta sonu Kalecik’e gelmesi için projeler hazırladıklarını söyledi.



Kalecik Karası’ndan pekmez yapma projesinin şarabı reddettiği anlamına gelmediğini savunan Ulusoy, şunları söyledi:

"Kalecik Karası üzümünü sadece şaraba indirgemek doğru değil. Bölgemize has bu üzümün potansiyelinden en yüksek şekilde yararlanmalıyız. Pekmez ve marmelat olarak da kullanılabilir. Şarap kadar pekmezin de, diğer ürünlerin de marka olması için çalışacağım. Şarabı içen var, içmeyen var. Oysa pekmezi günün her saatinde herkes tüketebilir. Kalecik karasının dünya çapında marka haline gelmesi için çalışacağım."



Ulusoy, "Kalecik’i tanıtırken, şarap evleri kurmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Şarap gündemimizde olacak ama Kalecik, Beypazarı’ndan daha önemli tarihi alt yapıya sahip. Kalesi restore edilebilir. Üzümlerimizden yapılan mamüllerle organik tarım ürünleriyle, turistlerin kale manzarasında kahvaltı edebileceği kahvaltı evleri yapmayı düşünüyoruz. Turistler, Kalecikli kadınların sattığı pazardan organik ürünler alacak."