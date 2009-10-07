Kaleci Volkan'a bankacı golü

Özel bir bankanın şube müdürü, Fenerbahçeli milli futbolcular Gökhan Gönül ve Volkan Demirel'in de aralarında bulunduğu 30 kişinin hesabından para çekmekle suçlandı. Vurgunun boyutu tam 700 bin TL. Müdür Bey artık hapiste.

Bir bankanın Kadıköy Hasanpaşa Şubesi'nde görevli müdürün, müşteri hesaplarından 700 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı tespit edildi. Mağdurlar arasında Fenerbahçeli ünlü futbolcular Volkan Demirel ile Gökhan Gönül de bulunuyor.

Vurgun, bir banka müşterisinin, haberi olmadan hesabından yüklü miktarda para çekildiğini söylemesi ile ortaya çıktı. Banka, şikayet üzerine inceleme başlattı. 2 müfettiş, 2 hafta boyunca hesapları didik didik etti. Şikayetin doğru olduğunu belirleyen müfettişler, 30 ayrı hesapta da usulsüzlük yapıldığını, 700 bin TL'nin Banka Müdürü C.B. tarafından zimmete geçirildiğini tespit etti. Durum, savcılığa bildirildi. İstanbul Mali Şube ekipleri, müdür C.B.'yi kayınvalidesinin Kadıköy'deki evinde gözaltına aldı.

Ağabeyinin hesabına aktarmış...

Soruşturma kapsamında aralarında işadamları ile armatörlerin bulunduğu 30 kişinin hesaplarında bir yıl içinde, 4 milyon dolar, 16 milyon TL ve 400 bin euro hareketlilik saptandı. Olaydan habersiz müşterilerin hesaplarındaki paranın Müdür C. B. tarafından ikinci hatta üçüncü hesaplara aktarıldığı ve nakit para çekildiği tespit edildi. Paranın bir bölümünün C.B.'nin Antalya'da yat işletmecisi olan ağabeyinin hesabına aktarıldığı belirlendi. Şubeye bir yıl önce atanan müdürün, daha önce görevli olduğu bankadan gelirken, yanında birçok müşterisinin hesabını da getirdiği ortaya çıktı. İki gün gözaltında tutulan ve iddiaları reddeden Müdür C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Futbolcuların adları raporu konulmadı

Müdür C.B.'nin çektiği paraları bir süre sonra geri yatırdığı, ancak kriz nedeniyle açık verdiği belirlendi. C.B.'nin hesaplarını izinsiz kullandığı Volkan Demirel ile Gökhan Gönül adına kredi de çektiği tespit edildi. Müfettişlerin ise bankanın önemli müşterilerinden olan Volkan ve Gökhan'ın adlarını, rapora koymadıkları öne sürüldü. İddiaya göre, mağduriyetleri giderilen futbolcular soruşturmaya dahil edilmedi.