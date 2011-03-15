-KALECİ VOLKAN İDMANI YARIDA BIRAKTI İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Cuma günü Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen akşam antrenmanında koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda minyatür kale maç ve çift kale maç yaptılar. Konyaspor maçında sağ kaburga bölgesine aldığı darbe nedeniyle dünkü antrenmana çıkmayan kaleci Volkan Demirel, sırtında ağrı hissettiği için çalışmayı tedbir amaçlı olarak yarıda bıraktı. Antrenmana sağ arka adalesindeki yırtık nedeniyle tedavisi süren Emre katılmazken, sol alt adale grubunda ağrıları bulunan Dia bireysel futbolcu antrenörü Dolu Arslan eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Minyatür kale maçta Bilica'nın müdahalesiyle sağ ayak bileğine darbe alan Niang, saha içinde yapılan kontrolün ardından çalışmaya devam etti. Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını yarın akşam basına kapalı antrenmanla sürdürecek.