-KALECİ VOLKAN İDDİALI KONUŞTU GENK (A.A) - 15.07.2010 - Fenerbahçe'nin genç kalecisi Volkan Demirel, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları ön eleme turlarını geçerek, gruplara kalacaklarına inandığını söyledi. Volkan Demirel, Belçika'da kamp yapılan oteldeki basın toplantısında, Şampiyonlar Ligi'nin futbolcular için güzel bir atmosfer ve vitrin olduğunu belirterek, ''Ön eleme turlarını geçerek gruplara kalacağımıza inanıyorum'' dedi. Fenerbahçe'nin kaleci sorunu olmadığına dikkati çeken Volkan Demirel, dün AZ Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Volkan Babacan'ın bu karşılaşmada gol yemesine rağmen iyi bir maç çıkardığını, ayrıca 3 çok yetenekli kalecinin daha olduğunu kaydetti. Aykut Hoca'nın çok adaletli bir kişi olduğunu da vurgulayan Volkan, ''Benim yerim de Alex'in yeri de garanti değil. Kim hak ederse ona formayı verecektir'' şeklinde yorum yaptı. Galatasaray ile oynayacakları özel maçın bir hazırlık karşılaşması olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Volkan, Turkcell Süper Lig, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nin önemli olduğunu, sarı-kırmızılı takım karşısında alınacak mağlubiyet ya da galibiyetin kendilerini etkilemeyeceğini vurguladı. Bugün idmanlara başladığını ifade eden Volkan, kendisini zorlayıp sakatlığının artmasını istemediğini kaydederek sözlerini tamamladı. Bu arada Fenerbahçe, Belçika kampının dördüncü gününde, yeni sezon hazırlıklarını Genk Stadı'nın yanındaki sahada sabah 2 ayrı grup halinde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Koşu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasının ardından dar alanda top kapma ve yarım sahada çift kale maçla sona erdi. Dün oynanan AZ Alkmaar maçında yer alan oyunculardan Bilica, İlhan, Önder, Caner, Selçuk, Cristian, Emre, Kazım ve Deivid otelde kalarak, havuz, masaj ve saunadan oluşan rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Tedavisine devam edilen Mehmet Topuz da çalışmaya katılmadı.