-KALECİ VOLKAN DEMİREL TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 01.08.2010 - Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön elemede İsviçre'nin Young Boys takımıyla oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Sportif Direktör ve Teknik Sorumlu Aykut Kocaman yönetiminde yapılan idman öncesi tüm oyuncuların katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Yarım saat süren toplantı boyunca Aykut Kocaman'ın oyuncularına Young Boys ile oynanan ilk maçtan kesitler izlettiği ve maçla ilgili konuşmalar yapıp, uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından top kapma ve pas idmanı yaptılar. İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. -VOLKAN DEMİREL TAKIMLA ÇALIŞTI- Fenerbahçe'nin akşam yapılan idmanında kaleci Volkan Demirel de takımla birlikte çalıştı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlara çıkmayan tecrübeli kaleci, takımla birlikte çalışmalara bugünkü idmanla başladı. Sakatlıkları süren İlhan, Mehmet Topuz ve Uğur Boral ise idmanda yer almadı. Bu oyuncuların tedavi ve çalışmalarını tesislerde sürdürdüğü bildirildi. -GÜİZA VE LUGANO TAKIMDAN AYRI- Fenerbahçe'nin yabancı oyuncuları Güiza ve Lugano ise takımdan ayrı olarak üst sahada kondisyoner Alper Aşçı eşliğinde ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Bu arada sarı-lacivertli oyunculardan bir grup sabah da çalıştı. Lugano, Gökhan Gönül, Özer, Hasan, Berk, Gökay ve Okan sabah saatlerinde tesisin salonunda kas gruplarını kuvvetlendirmeye yönelik çalışmalar yaptı. -YARIN STATTA ÇALIŞACAKLAR- Fenerbahçe, Young Boys maçı hazırlıkları kapsamında yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda çalışacak. Sarı-lacivertli takımın stattaki çalışmasının ilk 15 dakikasının basın mensuplarına açık olacağı bildirildi.