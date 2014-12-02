Kaleci Neuer ‘Yılın Futbolcusu’ adayı



Manuel Neuer Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından sezonun en iyi futbolcusuna verilen FIFA Ballon d'Or ‘Dünyada Yılın Futbolcusu' ödülünde son üç futbolcu arasına seçildi.

Dünya Şampiyonu Alman milli takımının ve şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih'in kalesini koruyan 28 yaşındaki sporcu, ödülün son sahibi olan Real Madrid'in Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo ve bugüne kadar 4 kez mutlu sona ulaşan Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yarışacak.

Kazanan 12 Ocak 2015'te İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek galada açıklanacak. Ödüllendirilecek futbolcu milli takım kaptanları, antrenörleri ve medya temsilcileri tarafından seçiliyor.

‘Benim için büyük bir gurur'

Son 3'e kaldığını öğrenen Neuer “Bu benim için süper bir haber ve büyük bir gurur. Bir kalecinin aday olması alışıldık bir durum değil” değerlendirmesinde bulunurken “Bayern Münih ve milli takımla birlikte çok iyi bir yıl geçirdik ve şampiyonluklar kazandık” dedi.

FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü son kazanan Alman futbolcu 1991'de Lothar Matthäus olmuştu. Neuer, 2002'de Oliver Kahn'dan sonra 'Dünyada Yılın Futbolcusu' ödülünde son üçe kalan ikinci Alman kaleci oldu. O dönem Kahn birinciliği Brezilyalı Ronaldo'ya kaptırmıştı.

Löw de adaylar arasında

Alman milli takımına Brezilya'da Dünya Şampiyonluğunu kazandıran Joachim Löw de 12 Ocak günü ödül bekleyen isimler arasında yer aldı.

Alman teknik adam 2014 yılının en iyi erkek teknik direktörü ödülü için Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ve Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone ile yarışacak.

Ancelotti ve Simeone Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış ve İtalyan teknik adam yönetimindeki Real Madrid 10'uncu kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Simeone ise Arda Turan'ın da formasını giydiği Atletico Madrid'e aynı zamanda 18 yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu kazandırmıştı.