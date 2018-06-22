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Spor

Kaleci Cihan Turgutluspor'da

Doğan ÇİZMECİ  / TURGUTLU, (DHA) TFF 3

22 Haziran 2018 13:51

Doğan ÇİZMECİ  / TURGUTLU, (DHA)

TFF 3. Lig\'de Başkan Hakan Sezer\'in kongrede güven tazelediği Turgutluspor, dış transferde siftah yaptı.
Kırmızı-siyahlılar geçen sezon Kızılcabölükspor kalesini koruyan Cihan Şentürk\'ü renklerine bağladı. Düzenlenen törende Turgutluspor\'a 2 yıllık imza atan 29 yaşındaki kaleci, \"Turgutluspor hedefleri olan bir kulüp. Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim\" diye konuştu.
Kariyerine Başakşehir\'in altyapısında başlayan Cihan, Çaykur Rizespor, Karagümrükspor, Ümraniyespor, Maltepespor, Akçakocaspor, Niğde Belediyespor, Fethiyespor ve Kızılcabölükspor formaları giydi.

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