Kaleci büyü yaptı: 11 kişi öldü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir futbol maçı sırasında kalecinin büyüyle maçı kazanmak istemesi üzerine çıkan kavganın ardından yaşanan izdihamda 11 kişi öldü.



BM'nin desteğindeki Okapi radyosunun haberine göre, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu bölgesinin Betumbo kentinde Nyuki ile Socozaki kulüpleri arasında dün oynanan maç sırasında, kaybeden taraf olan Nyuki takımının kalecisinin maçın kaderini değiştirmek için yüksek sesle büyülü sözler söylemesi üzerine iki takımın oyuncuları arasında kavga çıktı.



Futbolcuların kavgaya müdahale eden emniyet görevlisine taşla saldırması üzerine polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Bunun üzerine kalabalığın stadyum çıkışlarına koşması sonucu çıkan izdihamda 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

