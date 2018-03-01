Kale Sokağı'ndaki tarihi evlerin duvarları yazı tahtası oldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- KANUNİ Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Marmaris kalesi\'ne çıkan, Kentsel SİT Alanı\'ndaki Kale Sokağı\'nda yer alan 15 evin duvarları sprey boyalarla yazı tahtasına çevrildi. Tarihi yapılara verilen zarar tepki çekerken, sokağın temizlenip zabıta ekiplerince koruma altına alınacağı belirtildi.

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman tarafından Rodos Adası\'nı fethetmek için 1526 yılında yaptırılan Marmaris Kalesi\'nin koruma altındaki dar sokaklarında yer alan 15 tarihi evin duvarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyayla yazı tahtasına çevrildi. Bazı kişilerin değişik renklerde sprey boya kullanarak, sevgililerine ya da taraftarları oldukları futbol takımlarına olan sözde sevdalarını anlatan sözler, bazılarının da son dönemlerde izlenme oranı yüksek Türk dizilerinde kötü karakterlerin söylediği cümleler yazdığı görüldü.

Kale Sokağı sakinleri ve ziyaretçileri, çirkin manzarayı görünce duruma tepki gösterdi. SİT ve Çevre Şehircilik Müdürlüğü tarafından koruma altındaki tarihi evlerin asırlık duvarlarının sprey boyayla boyanması eleştirildi.

\'DUVARLARA YAZDIKLARINI KALPERİNE YAZSINLAR\'

Kale Sokağı sakinlerinden Mikail Zeybek (21), \"Marmaris Kale Sokağı ve boyanan tarihi evler, kentsel SİT alanı kapsamında korunmaktadır. Gördüğünüz gibi kendilerini bilmez bazı kişiler, sevgililerinin adlarını ve tuttukları futbol takımlarının isimlerini tarihi duvarlara yazmış. Tarihi duvarlara en çok dizi karakterlerinden etkilenenler yazmakta. Belediye birçok kez duvarların temizlenmesi için çalışma yaptı. Bizler gördüklerimizi uyarıyoruz, ama uyarıyı dinlemeyenler boyamaya devam ediyor. Ne yazık ki halkımız, dizilerle kendini birleştiriyor ve resmen yaşıyor. Dizilerdeki karakterlerin sözlerinden etkilenenler, duvarlara sprey boya ile sarf edilen cümleleri yazıyor. Bu diziler artık halkı bilinçlendirecek ve eğitecek özelliklere sahip olmalı. Gençler, tarihi duvarlara değil kalplerine yazsınlar\" dedi.

KALE SOKAĞI ZABITA İLE KORUNACAK

Kentin tarihi dokusunun korunması için Marmaris Belediye yetkilileri harekete geçti. Kale Sokağı, \'Kentsel SİT alanı\' kapsamında korunduğu için Müze Müdürlüğü konu hakkında bilgilendirildi. İki kurum arasındaki görüşmelerin ardından duvar yazılarının temizleneceği ifade edildi. Temizleme sonrası sokağın zabıta ekipleri tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi. Ayrıca, belediye yetkilileri kaymakamlık ile resmi yazışma başlatarak MOBESE kameralarının kurulmasını talep edeceği bildirildi.

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