Kale Kilit: Türkiye'nin yüzde 49'u gece yatarken kapısını kilitlemiyor

İstanbul, 7 Ekim (DHA) - Kale Endüstri Holding ve araştırma şirketi Futurebright işbirliğiyle sekiz ilde 3,150 kişiyle yüz yüze görüşülerek hayata geçirilen Türkiye’nin Güvenlik Alışkanlıkları araştırmasına göre Türkiye’nin yüzde 38’i evden çıkarken, yüzde 49’u ise gece yatarken kapıyı kilitlemiyor.

Araştırmaya katılanlara yaşam mekânlarının güvenliği konusunda en büyük endişeleri sorulduğunda ise yüzde 75’i evine, yüzde 81’i iş yerine hırsız girmesinden endişe ettiğini söylüyor. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Kale Kilit Satış ve Pazarlama Direktörü Aziz Emre Günel, “Bu araştırma ile herkese kolayca önlem alabileceklerini hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle kapımızı kilitlemeliyiz çünkü kilitlenmeyen kapı, kapalı değildir. Diğer yandan, geliştirilmiş ürünler ile güvenlik araçlarımızı sürekli güncellemeliyiz. Tüm ürün ve hizmetlerimizin amacı kötü niyetli girişimleri kapının dışında bırakmak” dedi.

Ev güvenliği denilince akla kapı ve kilit, iş yeri güvenliğinde ise kamera ve alarm geliyor

Güvenli yaşam alışkanlıkları edinmek konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle yapılan araştırmanın, şimdiye kadar bu alanda gerçekleştirilmiş en kapsamlı tüketici araştırması olma özelliği taşıdığı belirtildi. Sonuçlara göre Türkiye’de ev güvenliği denilince, katılımcıların yüzde 36’sı kullanılan çelik kapının, yüzde 19’u ise kapı kilidinin sağlam olması gerektiğini vurgularken, yüzde 17’lik bir kesim de, kamera sistemlerini tercih ettiğini söyledi. İş yeri güvenliğinde ise akla gelen güvenlik çözümleri yüzde 34 ile kamera sistemi, yüzde 30 ile alarm sistemi ve yüzde 15 ile kapı kilidinin sağlam olması şeklinde sıralandı.

Araştırma, işyerlerinin evlere göre daha uzun süredir alarm sistemlerini kullandığını ortaya koyarken, beş yıldan fazla süredir alarm sistemi kullanma oranının ise evlerde yüzde 10, iş yerlerinde de yüzde 32 olduğunun altını çizdi.

Çelik kapı güvenlik seviyeleri bilinmiyor, silindir sadece istisnai durumlarda değiştiriliyor

Araştırma sonuçları evlerde güvenliğin çelik kapılara ve kilitlere emanet edildiğini gösterse de, kullanıcıların kapılarının ve kilitlerinin güvenlik seviyesi hakkında yeterince bilgiye sahip olmadığı da dikkat çekiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı çelik kapı markalarının güvenlik seviyelerinin farklı olduğunu bilmediğini söylüyor. Kilit güvenliğinin önemli bir parçası olan, halk dilinde kilit göbeği diye tabir edilen silindirler; araştırmaya göre, sadece taşınma, eve hırsız girmesi ve anahtar kaybetme gibi istisnai durumlarda değiştiriliyor, güvenlik seviyesini artırmak için silindir değiştirme alışkanlığı bulunmuyor.

Ev ve iş yerlerine hırsız girmesinden korkuluyor ancak temel güvenlik önlemleri alınmıyor

Türkiye’nin ev ve iş yeri güvenliği konusunda en büyük kaygısının hırsızlık olduğu belirtilen araştırmada, evlerin yüzde 75’i ve işyerlerinin yüzde 81’inin en çok hırsız girmesinden endişe ettiği vurgulanıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sının yakın çevresinde hırsızlık olayı yaşanmış olması bu kaygıyı destekliyor. Hırsız girme kaygısı olanların yarısı ise (yüzde 50) aslında hırsızla karşılaşmaktan kaygı duyduklarını ifade ediyor. Hırsızla karşılaşma kaygısı kadınlarda yüzde 56 ile daha yüksek bir orana çıkıyor. Hırsızla karşılaşmanın aile bireyleri üzerinde ciddi psikolojik etkileri olan büyük bir kaygı olduğunu ortaya koyan araştırma; mahreme erişilmesinin, evdeki eşyalara yabancı bir elin değmesinin de başlı başına kaygı unsuru olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 75’i komşusuna anahtarını emanet etmediğini belirtiyor. Tüm bu kaygılara rağmen, araştırma sonuçları bazı temel önlemlerin alınmadığını da gösteriyor. Katılımcıların yüzde 38’i evden çıkarken, yüzde 49’u ise gece yatarken kapıyı kilitlemediklerini belirtiyor.

Aziz Emre Günel: Ev ve iş yerlerinde güvende hissetmek için insanlar entegre çözümler bekliyor

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 61’inin kendilerini güvende hissetmek için birden fazla güvenlik ürününe ihtiyaç duyduğunu belirten Kale Kilit Satış ve Pazarlama Direktörü Aziz Emre Günel, şunları söyledi:

“Bu da bize güvenliğin entegre bir kavram olduğunu gösteriyor. Kale Endüstri Holding, Türkiye ve yakın coğrafyanın entegre güvenlik çözümleri sunan tek şirketi. Kilit ve silindir ile başlayarak ürün gamımızı çelik kapı, yangın kapısı, çelik kasa, alarm, kamera ve pencere sistemleri ile geliştirmemizin sebebi bu. Bu anlamda, bizim sektörün lideri olarak en önemli katkımız bu entegrasyonu sağlamak. Bu sistemler birbiriyle uyumlu ve bağlantılı çalıştığında güvenlik çok daha kuvvetli bir şekilde sağlanmış oluyor.” şeklinde konuştu.

“Kötü niyetli girişimlere karşı önlem alma farkındalığını yaratmak istiyoruz”

Kale Endüstri Holding olarak tüm ürün ve hizmetlerini hırsızı kapıda durdurmak için tasarladıklarını vurgulayan Günel, şöyle devam etti:

“Çelik kapımız, kilit ve silindirlerimiz, alarm ve kamera sistemlerimizin amacı kötü niyetli kişileri, hane halkı ile bir karşılaşma olmadan kapıda caydırmak. Bu araştırma vesilesiyle herkese önlem almayı hatırlatmak istiyoruz. Öncelikle kapıyı kilitlemek gibi temel önlemlerimizi alalım çünkü her zaman vurguladığımız gibi; kilitlenmeyen kapı, kapalı değildir. Diğer yandan hırsızların en sık kullandığı yöntemlere karşı geliştirdiğimiz yeni teknoloji silindirler, yüksek güvenlik seviyesinde çelik kapılar, alarm ve kamera gibi ürün ve hizmetlerimizi tercih ederek sevdikleriniz ve işyerleriniz için çok daha güvenli alanlar yaratmak mümkün.”

“Çelik kapının kalite seviyesi, kilidin ve silindirin ise güvenlik seviyesi kapı güvenliğini etkiliyor”

Kapıların güvenliğini sağlamak için üç temel unsura dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çeken Günel, sözlerini şöyle bitirdi:

“Çelik kapının, kilidin ve silindirin güvenlik seviyesi kapının güvenliğini etkiliyor. Silindirin ve kapının güvenlik seviyesinin yüksek olması, kötü niyetli girişimlerde en sık kullanılan iki yöntem olan silindiri kırmak ve kapıyı gerdirerek açmak gibi girişimleri önlemek açısından son derece önemli. Oysa araştırma sonuçları kapı güvenliğinin en belirleyici unsurlarından olan silindiri sadece taşınma, eve hırsız girmesi ve anahtar kaybetme gibi istisnai durumlarda değiştirdiğimizi gösteriyor.

“Kötü niyetli girişim yöntemleri değişiyor, biz de silindirlerimizi sürekli yeni teknoloji ile geliştiriyoruz. Nasıl ki cep telefonlarımızı yeni teknoloji ile sık sık güncelliyoruz; güvenliğimizin en önemli araçları olan kilit, silindir ve çelik kapılarımızı da güvenlik seviyesi daha yüksek yeni teknoloji ürünlerle güncellememiz gerekiyor. Üstelik kapılarımızın kilit ve silindirlerini değiştirmemiz son derece kolay. Diğer yandan; yangın, fişte veya ocakta bir şey unutmak gibi kaygılara karşı alınabilecek önlemler konusunda da farkındalık yaratmak istiyoruz. Türkiye’de alarm aboneliği sistemleri daha çok hırsızlar için caydırıcı olma özelliği ile biliniyor. Aslında duman, su veya gaza duyarlı dedektör alarm sistemi sahiplerini anında uyararak, duygusal ve maddi hasarı önlemeye yardımcı oluyor.”