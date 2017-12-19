Kaldırımda yürüyen genç kızın başına inşaattan kalıp demiri düştü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde kaldırım üzerinde yürüyen Begüm K.\'nin (19) başına, inşaattaki kalıp demiri düştü. Yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olay anı bir işyerinin güvenlik kameraları ile kaydedildi.

Mahmudiye Mahallesi\'nde oturan Begüm K., arkadaşı ile buluşmak üzere bu sabah evinden çıkıp, Kasımefendi Caddesi\'nde kaldırımdan yürümeye başladı. Begüm K., yapımı devam eden 2 katlı inşaatın önünden geçtiği sırada, 2\'nci kattan 4 metre uzunluğundaki demir, başına düştü. Yere düşen genç kızın yardımına inşaat işçileri yetişti. Haber verilmesi sonucu ambulans ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Begüm K.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza anı ise kameralar yansıdı. Soruşturmaya başlandı.



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