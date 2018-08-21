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Kaldırımda kurban kestiler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da kurban kesim alanlarına gitmeyen bazı kişiler kurbanlarını yasak olmasına karşın kaldırımda kurban kesti

21 Ağustos 2018 14:06

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da kurban kesim alanlarına gitmeyen bazı kişiler kurbanlarını yasak olmasına karşın kaldırımda kurban kesti.
Merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kurulan hayvan pazarından kurbanlıklarını alan bazı kişiler, kesim alanlarına gitme yerine yol kenarında kesim yapmayı tercih etti. Koyunlar, refüjdeki ağaçlara asılıp yüzüldü. Yol kenarında kesilip, yüzülen hayvanlar parçalanarak götürüldü. Yolda ise istenmeyen kanlı görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca bir vatandaşın çocukların gözü önünde kurbanını kaldırımda parçalaması dikkat çekti.

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