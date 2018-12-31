Kaldırımda düşen kişi kanlar içinde kaldı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, kaldırımda yürürürken fenalaşarak yere düşen Halil İbrahim Ç. (72), başının kaldırıma çarpması sonucu yaralandı. Yüzü kan içinde kalan yaralı adam, yoldan geçen sürücü tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan Hali İbrahim Ç.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, Hamidiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Halil İbrahim Ç., bir anda fenalaşarak yere düştü. Başını kaldırıma vuran Halil İbrahim Ç. kanlar içinde kaldı. Yaralanan adamın imdadına yoldan geçen sürücü yetişti. Sürücü, yaralı Halil İbrahim Ç.\'yi aracına alarak İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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