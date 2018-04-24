Kaldırımda bacağından vuruldu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da Mehmet Sütcüoğlu (45), kaldırımda beklerken Hasan B. tarafından küfür ettiği iddiasıyla bacağından vuruldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi Konya-Ereğli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırım üzerinde bekleyen Mehmet Sütcüoğlu\'nun yanına 42 FON 81 plakalı otomobili ile Hasan B. geldi. İkili arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hasan B., Sütcüoğlu\'nu sol bacağından tüfekle vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Sütcüoğlu\'nun durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis tarafından kısa süre sonra yakalanan Hasan B. ise gözaltına alındı. Hasan B. ilk ifadesinde, Sütcüoğlu\'nun kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.



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