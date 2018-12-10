Kaldırıma gömülen tarih gün yüzüne çıkarılıyor

Gökhan ÇELİK- Ramazan EĞRİ - Harun UYANIK, İSTANBUL(DHA) ÜSKÜDAR Çengelköy\'de bulunan ve kaldırım çalışmalarıyla zamanla betona gömülen \"Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi\" diğer adıyla \"Lahanacılar Çeşmesi\" nin tekrar gün yüzüne çıkarılması için çalışmalar başladı.

164 yıllık çeşmenin yaklaşık 3\'te birinin betona gömülmesini Demirören Haber Ajansı gündeme getirmişti. Haberin ardından restorasyon projesinin başlayacağı duyurulan çeşme için çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk olarak tarihi çeşmenin betona gömülen kısmı kurtarıldı. Daha sonra çeşmenin tamamı, çevre düzenlemesi ve alt yapı çalışmalarından zarar görmemesi için karton kutuyla muhafaza edildi. Yaklaşık yarım metre kazılan betonun altından çeşmenin teknesi de ortaya çıktı. Teknenin çalışmalar sırasında zarar görmemesi için geçici olarak güvenli bir yere kaldırıldı.

ÇEŞMENİN YERİ DEĞİŞECEK

Çalışmalar kapsamında çeşmenin daha görünür olması için yaklaşık 2 metre ileriye taşınacağı öğrenildi. Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşmenin restorasyon projesinin koruma kurulundan onay beklediğini ve yakın zamanda da çeşmenin kapsamlı bir şekilde restore edileceği ve yeniden İstanbulluların hizmetine sunulacağı belirtildi.

Tarihi çeşmenin yeniden İstanbullulara kazandırılmasından dolayı memnun olduğunu belirten semt sakinleri, çeşmenin taşınmasında da bir sakınca görmüyor. Üsküdar Çengelköy\'de bulunan \"Kavasbaşı Ahmet Ağa Çeşmesi\" diğer adıyla \"Lahanacılar Çeşmesi\" Osmanlı Dönemi\'nin iki rakip takımından Lahanacılar\'a verilen desteği göstermek için yaptırıldı. Merzifon\'un büyük lahanalarının ünü sebebiyle, takımlardan birine \"lahanacılar\", Amasya\'nın ünlü bamyası sebebiyle diğer takıma ise \"bamyacılar\" denmişti. Tarihteki ilk derbilerden biri Lahanacılar ve Bamyacılar arasında gerçekleşti. Osmanlı döneminde III. Selim Lahanacıları, II. Mahmut ise Bamyacıları destekledi. Cirit, okçuluk, mızrak gibi yarışlarda karşı karşıya gelen takımları destekleyen padişahlar onlar için anıtlar yaptırdı. Bu anıtlardan biri de Çengelköy\'de yer alan Lahanacılar Çeşmesi.

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