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Kaldırım taşıyla camını kırdığı iletişim merkezini soydu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da kaldırım taşıyla camını kırdığı iletişim merkezinden 600 TL ile yaklaşık 20 bin lira değerinde 9 telefonu çaldığı öne sürülen 17 yaşındaki E

25 Ekim 2017 13:03

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da kaldırım taşıyla camını kırdığı iletişim merkezinden 600 TL ile yaklaşık 20 bin lira değerinde 9 telefonu çaldığı öne sürülen 17 yaşındaki E.E., polis tarafından yakalandı.
Olay, önceki gün Kepez İlçesi\'nde bir iletişim merkezinde meydana geldi. Saat 02.40 sıralarında işyerinin önüne gelen E.E., yerden aldığı kaldırım taşıyla işyerinin camını kırıp içeri girdi. Kapüşonlu mont ile yüzünü kapatan E.E., kasadaki 600 TL\'nin yanı sıra stantlardaki yaklaşık 20 bin lira değerindeki 9 telefonu çaldı. 13 dakika içeride kaldığı belirlenen E.E., daha sonra ayrıldı.
Olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin E.E. olduğunu belirledi. Ekipler, E.E.\'yi gözlatına alırken, çaldığı telefonları da ele geçirdi. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan E.E\'nin olay sırasında uyuşturucu madde kullandığı, camı kırarken kolunda da kesik oluştuğu belirlendi. E.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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