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Kaldırım taşı dolandırıcılığına 2.5 yıl hapis cezası

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de kendisini şirket yöneticisi olarak tanıtarak 58 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gıyabında yargılanan 35 yaşındaki Kanber Işık, resmi belgede sahtecilik suçundan 2,5 yıl hapis, 96 bin 660 lira da para

06 Eylül 2017 19:32

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de kendisini şirket yöneticisi olarak tanıtarak 58 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gıyabında yargılanan 35 yaşındaki Kanber Işık, resmi belgede sahtecilik suçundan 2,5 yıl hapis, 96 bin 660 lira da para cezasına mahkum oldu. Dolandırıcılıktan önce 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.
2015 yılında meydana gelen olayda işsiz Kanber Işık (35), kaldırım taşı işi yapan Hamza İşgüzar\'a (47) kendisini bir temizlik ve pazarlama şirketinin işletmecisi olarak tanıtarak 58 bin lira değerinde kaldırım taşı siparişi verdi. Siparişlerini yerine ulaştıran İşgüzar,bunun karşılığında 58 bin liralık çek aldı. Çekin günü geldiğinde bankaya giden İşgüzar, çekin karşılıksız çıktığını öğrenince, Işık\'ı arayarak durumu anlattı. Bunun üzerine Işık, çeşitli tarihlerde İşgüzar\'a 50 ve 41 bin lira değerinde 2 yeni çek verdi. Bu çeklerin de karşılıksız çıkması üzerine dolandırıldığını anlayan İşgüzar, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Işık hakkında gıyabında dava açıldı.
3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bu görülen duruşmaya firari sanık Kanber Işık katılmadı. Ancak, mağdur Hamza İşgüzar hazır bulundu. Mahkemede son sözleri sorulan İşgüzar, dolandırıldığını belirterek, sanıktan şikayetçi oldu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu sanık Işık\'a resmi belgede sahtecilik suçundan 2,5 yıl hapis 96 bin 660 lira para cezası verirken, dolandırıcılık suçundan ise 1,5 yıl hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi.

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