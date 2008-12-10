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Kültür-Sanat

'Kaldırım Serçesi'nin bilinmeyen aşkı

'Kaldırım Serçesi' lakaplı şarkıcısı Edith Piaf'ın daha önce hiç bilinmeyen bir aşkı olduğu kendisi için hazırlanan bir belgesel filmde ortaya çı

10 Aralık 2008 02:00

Fransa'nın gelmiş geçmiş en ünlü seslerinden, 'Kaldırım Serçesi' lakaplı şarkıcısı Edith Piaf'ın daha önce hiç bilinmeyen bir aşkı olduğu kendisi için hazırlanan bir belgesel filmde ortaya çıktı.

"Non, je ne regrette rien" -Hiç itiraf etmedim isimli belgesel filmde Piaf, o dönem Yunanistan'ın en ünlü aktörüne aşk mektubu yazdığını ve onun için 'her şeyden vazgeçeceğini' belirttiği ifade edildi.

Şarkıcının kendisi tarafından 1946 yılında kaleme alınan ve o kuşağın en ünlü Yunan aktörlerinden kabul edilen Dimitris Horn'a gönderilen tutku dolu 4 sayfalık mektup, Atina'da ortaya çıktı.

Umutsuz bir aşkın kadınından satırlar...

O dönemde 31 yaşındaki şarkıcının yazdığı notta, kendinden altı yaş küçük olan aktöre 'Benim Taki'm" diye yazdığı belirtildi.

Mektuptaki şu cümleler ise 'Kaldırım Serçesi'nin aşkının ne kadar yoğun olduğunu gösterir nitelikte:

"Seni seviyorum.Kimseyi sevmediğim kadar seni seviyorum.Taki, sakın kalbimi kırma."

Piaf'ın Avrupa turnesi sırasında, aktörle Atina'da buluştuktan sonra kaleme aldığı bu notun devamında ise şunlar yazılı:

"Senin yanında yaşamak istiyorum.Seni mutlu edebilirim.Seni çok iyi anlıyorum. Sana her şeyi verebilecek bir kadınım."

'La Vie en Rose' şarkısıyla yalnızca Fransa'da değil, tüm dünyada unutulmaz bir müzisyen olarak tarihe geçen Edith Piaf, Dimitris Horn'u Amerika ve Paris'te buluşmak için ikna etmeye çalıştığı da mektuptan anlaşılıyor.

Bu hüzünlü mektup açık arttırmada 

Yunanistan'daki bir açık arttırmada satışa çıkarılan mektubun, yüzde yüz gerçek olduğu ve aktörün öldükten sonrası ailesi tarafından bulunduğu belirtiliyor.

Mektuba bin 181 dolar değer biçiliyor.

Hayatı boyunca renkli bir yaşantısı olduğu bilinen Edith Piaf, 1949 yılında bir uçak kazası sonucu ağır yaralanmış ve ömrü bu trajedinin izleriyle geçmişti.

Kendini alkole ve uyuşturucuya veren şarkıcının yıllarca acı çektiği biliniyor.

Açık arttırmanın sahibi Petros Vergos, Piaf'ın aşkına karşılık, Horn'un nasıl bir duygu hissettiğini kimsenin bilmediğini, şarkıcının karşılıksız bir aşk
yaşamış olma ihtimalinin de olduğunu söylüyor.

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