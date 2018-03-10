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Kaldıkları yerden devam: Ahmet Şık ve Murat Sabuncu yeniden Cumhuriyet'te

İki isim Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki merkezine gitti

10 Mart 2018 16:34

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin yayın politikasının suçlama konusu edilerek yargılandığı davanın altıncı duruşmasında mahkeme, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık hakkında tahliye kararı verdi. Murat Sabuncu 496, Ahmet Şık 435 gün sonra yeniden Cumhuriyet gazetesine gitti.

Tahliye kararından sonra geç saatlerde Murat Sabuncu ve Ahmet Şık Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. İki isim bugün Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki merkezine gitti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Murat Sabuncu 496, Ahmet Şık ise 435 gün sonra yeniden gazetelerine dönmenin buruk da olsa sevincini yaşadı.

Ziyarette, bugün doğum günü olan gazetenin İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay için pasta kesildi. 

 

 

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