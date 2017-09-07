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Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA) – TRABZON’da 65 yaşındaki Karabey Mutlu, kaldığı otel odasındaki banyoda ölü bulundu

07 Eylül 2017 19:45

Osman ŞİŞKO/TRABZON,(DHA) – TRABZON’da 65 yaşındaki Karabey Mutlu, kaldığı otel odasındaki banyoda ölü bulundu.
Değirmendere Mahallesi’nde bulunan bir otelde kalan Karabey Mutlu’nun odasından uzun süre çıkmadığını fark eden otel görevlileri, kapıyı çaldı. Odadan ses gelmeyince görevliler, polise haber verdi. Otele gelen polis ve sağlık ekipleri yedek anahtarla kapıyı açıp odaya girdiklerinde Mutlu’yu banyoda hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Mutlu\'nun cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Karabey Mutlu\'nun otel odasındaki ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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