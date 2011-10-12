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Yaşam

Kalçaları kitapta

Real Madrid’in yıldızı Ronaldo’nun sevgilisi Rus manken Irina Shayk, kadın kalçasına adanmış bir kitap için soyundu.

12 Ekim 2011 03:00



T24- Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Rus manken Irina Shayk (25), kadın kalçasına adanmış bir kitap için soyundu.



Hürriyet'in haberine göre, Dünyanın en çok aranan mankenleri arasında sayılan Shayk, 246 ünlü kadının kalça fotoğraflarının yer aldığı “Culo” (Kalça) kitabı için İtalyan fotoğrafçı Raphael Mazzucco’ya poz verdi. Kasım ayında çıkacak kitabın editörleri Sean Combs ve Jimmy Iovine, kitap için poz veren diğer kadınlarda olduğu gibi Shayk’ın da kalçalarını mürekkep lekesiyle gizlemeyi tercih etti.

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