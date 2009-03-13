Kalçaları eriten karışım

Kalçalarınızın genişliğinden şikâyet mi ediyorsunuz? Bu diyet 6 haftada pek çok kadının başlıca derdi olan kalça problemini ortadan kaldırıyor...



6 hafta boyunca uygulayacağınız bu özel karışımlı müsli diyetiyle, kalça ve basen bölgelerinizdeki fazla yağlardan kurtulabilirsiniz. Ünlülerin denediği bu diyetle sadece vitrinden izlemekle yetindiğiniz dar pantolonları üzerinizde rahatlıkla taşıyabilirsiniz.



Hareketsizlik ve yanlış beslenme sonucu vücudun alt tarafında toplanan yağlardan kurtulmak için çok özel bir diyete ihtiyaç var. Uygulayacağınız diyet her yerde kolayca bulup tüketeceğiniz gıdalardan oluşuyor. En önemlisi de oldukça ekonomik oluşu. Diyetin birinci dereceden etkilediği bölüm kalça ve basen ardından da bacaklar geliyor. Özellikle binici pantolonu olarak adlandırılan kalça ve diz kapağı bölgesinde fazla kilo problemi olan kişiler tam 6 hafta içinde etkili çözüme kavuşabiliyorlar.



Müslinin hazırlanışı



Hazırlayacağınız müslinin tadı oldukça leziz. İçeriğinde badem ve kurutulmuş meyveler ve tahıllar kadar pek çok vücudunuza faydalı gıdalar bulunuyor. Ancak hepsi bir araya getirildiğinde kalça bölgenizdeki yağları hızla eritip, sizi forma sokuyor. Hazırlanışına gelince...



Malzemeler



2 fincan yulaf tanesi,

2 fincan kırılmış fındık,

1 fincan buğday,

1 fincan çekirdeksiz kuru üzüm,

1 fincan ayçiçek tohumu,

1 fincan badem,

1 fincan ince kıyılmış kuru kayısı



Hazırlanışı: Malzemeleri karıştırıp, blenderdan geçirin. Hazırladığınız karışımı tam 12 porsiyon olacak şekilde eşit parçalara ayırın. Her porsiyonda karışımı bir bardak diyet soğuk süt ilave ederek tüketeceksiniz. Tabii üzerine yarım dilim muz da ekleyebilirsiniz.



Günlük menü



Kahvaltı: Bir porsiyon hazırladığınız müsli, bir fincan süt ve dilimlenmiş yarım dilim muz



Saat 11.00: Bir elma



Öğle: Bir porsiyon müsli ve yarım muz



Öğleden sonra: Bir avuç kuru üzüm



Ana öğün: Meyveyle birlikte temel gıdalar



Yatmadan önce: Bir portakal



Meyveler: Elma, kayısı, iki kurutulmuş erik, bir mango



Ana öğünler



Pazartesi: Bir parça tavuk kanat ya da göğüs ızgara, yeşil salata ve bir meyve



Salı: İki yumurtalı omlet, domates ve rendelenmiş havuçla tüketilecek.



Çarşamba: Bir çay fincanı büyüklüğünde yer tutan spagetti. Bir meyve.



Perşembe: İnce dilimlenmiş bir tavuk göğsü. Haşlanmış havuçla servis yapılacak. Dilerseniz yanına haşlanmış brokoli de alabilirsiniz. Bir meyve.



Cuma: Ton balıklı yeşil salata. Bir adet katı pişmiş yumurta. Bir meyve.



Cumartesi: Bir parça hindi göğsü, mısırla karışık yeşil salata. Bir meyve.



Pazar: 3 dilim rosto edilmiş biftek, havuçlu brokoli salatası ve iki adet haşlanmış patates. Bir meyve.

