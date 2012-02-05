Kalçadan 2 cm fazla 65 bin eksik





T24- Hollanda televizyonunda reality şov olarak yayınlanan, süpermodel Tyra Banks’in Next Top Model 2008 yarışmasını kazanan Ananda Marchildon (21), kalçası 2 santim genişlediği için ödülünün 65 bin dolarlık kısmının kendisine ödenmediğini öne sürerek dava açtı.







Hürriyet'in haberine göre, ünlü ajans Elite Model Management, Hollanda televizyonuyla anlaşması gereği Marchildon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak ajans anlaşmayı ikinci yılında feshetti. Gerekçe olarak, Marchildon’un yarışmadan sonra kilo alarak kalçasının 92 santime ulaşması gösterildi. Karar 7 Mart’ta açıklanacak.

