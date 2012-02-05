T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kalçadan 2 cm fazla 65 bin eksik

Top Model yarışmasını kazanan Ananda, kalçası 2 cm genişlediği için ödül ödenmediğini öne sürerek dava açtı.

05 Şubat 2012 02:00



 T24- Hollanda televizyonunda reality şov olarak yayınlanan, süpermodel Tyra Banks’in Next Top Model 2008 yarışmasını kazanan Ananda Marchildon (21), kalçası 2 santim genişlediği için ödülünün 65 bin dolarlık kısmının kendisine ödenmediğini öne sürerek dava açtı.




Hürriyet'in haberine göre, ünlü ajans Elite Model Management, Hollanda televizyonuyla anlaşması gereği Marchildon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak ajans anlaşmayı ikinci yılında feshetti. Gerekçe olarak, Marchildon’un yarışmadan sonra kilo alarak kalçasının 92 santime ulaşması gösterildi.  Karar 7 Mart’ta açıklanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24