Kalça kırığından ölüm riski meme kanseriyle eşit

Kemik erimesi hastalığı yetersiz veya sadece protein üzerine kurulu beslenme nedeniyle ortaya çıkıyor. Özellikle ailelerinde kalıtsal olarak kemik erimesi vakaları görülen kadınlarda risk 2 katına çıkıyor.Öte yandan düzenli kalsiyum alımı ve D vitamini takviyesi ile kemik erimesi önlenebiliyor. Doğru zamanda teşhis ve doğru tedavi yöntemleriyle kadınlar hastalıkla başarılı bir şekilde mücadele edebiliyor.Kemik erimesi Avrupa, Amerika ve Japonya'da yaklaşık 75 milyon insanı etkiliyor. Avrupa'da her yıl 179 bin erkek ve 611 bin kadının kalça kırığı yaşayacağı ve Avrupa'da kemik erimesine bağlı kırıkların toplam maliyetinin 25 milyar Euro civarında olacağı öngörülmektedir.50 yaşın üzerindeki her 3 kadından ve her 5 erkekten birinin kemik erimesinden kaynaklanan bir kemik kırılması yaşama riski var. Kadınların yüzde 30-50'si ve erkeklerin yüzde 15-30'u hayatlarının bir döneminde kemik erimesinden kaynaklanan bir kırık yaşıyor.50 yaşındaki bir kadının kalça kırığı nedeniyle ölüm riski yüzde 2,8. Yani, meme kanserinden ölüm riskine eşit, rahim kanserinden ölüm riskinin ise 4 katı.Omurga kırıkları; sırt ağrısı, boy kısalması, şekil bozukluğu, yatağa bağımlılık ve akciğer fonksiyonlarının azalmasına neden olur. Kırıkların çoğu sadece kemik mineral yoğunluğu çok düşük kadınlarda değil, menopoz dönemi sonrası kemik yoğunluğu orta derece düşük kadınlarda görülüyor.Sigara içmek kemik yoğunluğunun azalmasına ve kırık riskinin artmasına sebep olabilir.Yüksek alkol tüketimi kırık riskini belirgin derecede artırır. Orta derece alkol tüketimi de, sürekli ve düzenli olduğunda, kemik hücrelerine doğrudan toksik etki yaparak kemik sağlığını olumsuz etkiler.Kortizonların (kortikosteroidler) uzun dönem kullanımı ikinci derece kemik erimesinin en yaygın sebeplerinden biri. Uzun dönem kortizon tedavisi gören hastaların yüzde 30-50'sinin gelecekte kırıklarla karşılaşacağı tahmin ediliyor.Herhangi bir nedenle düşmenin kırıklara katkısı büyüktür. Kalça kırıklarının yüzde 90'ı düşme sonucu oluşuyor. Her yıl 65 yaş üstü insanların üçte biri, bir şekilde yere düşüyor, bunların yüzde 10-15'i kırıkla sonuçlanıyor. Hatta düşenlerin yaklaşık yüzde 60'ı bir sonraki yıl tekrar düşüyor.Menopoz sonrası gelişen kemik erimesine karşı çeşitli ilaç tedavileri bulunuyor. Tedaviler, kullanılan ilaca ve hastanın niteliklerine bağlı olarak omurga kırığı riskini yüzde 30-65, omurga harici kırık riskini de yüzde 16-35 azaltıyor. Kemik erimesi nedeniyle gördükleri ilaç tedavisine yeterli özeni göstermeyen hastalarda kırık riski ve gelecekteki tedavi maliyetleri artıyor.Fiziksel aktivite; kemik erimesi, kırık ve düşme sonucu yaralanma riskini de azaltır. Sırt kaslarını çalıştırmak ve güçlendirmek, omurga kırığı ve kamburluk riskini azaltır. Kadınlar, menopoz sonrasında kemik mineral yoğunluğu seviyelerini egzersizlerle koruyabilir ve hatta artırabilir. Hobilere zaman ayırmak, egzersiz ve ev işleri yaparak hareketsiz geçirilen zamanın azalması, kalça kırığı riskini önemli ölçüde azaltır.Fiziksel açıdan zayıf yaşlılarda denge ve kendine güven geliştirici egzersizler, yere düşmelerin önlenmesinde yararlıdır. Bu egzersizlerden biri de, hızın ve gücün, sakin ve yavaş hareketlerle birleşmesinden oluşan Uzakdoğu sporu tai-chi'dir. Çalışmalar tai-chi sporunun kişilerde yere düşme oranını yüzde 47, kalça kırığı oranını ise yüzde 25 azalttığını gösteriyor. Ayrıca tai-chi menopoza giren kadınların yük taşıyıcı kemiklerinde kütle kaybının engellenmesinde de faydalı. Kalça kırığı nedeniyle protez takılmış yaşlı hastaların kemiklerinin güç ve işlevlerini yoğun egzersiz ile geliştirmek mümkün.Kalsiyum desteği, menopoz sonrası kadınlarda kemik mineral yoğunluğuna olumlu katkı yapar. Kalsiyum ve D vitamini desteği yaşlı kadın ve erkeklerde kemik kaybı ve kırık ihtimalini azaltır. Tıbbi bakım altındaki yaşlı kadınlarda Kalsiyum+D vitamini desteği, kalça kırığı oranlarında da düşüş sağlar.