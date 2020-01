Kalça çıkığıyla doğan Nehir'in ilk adımları bekleniyor

Mücahit BEKTAŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de sol kalça çıkığı ile doğan ve henüz 2 günlükken tanı konulan Nehir Çelik bebekte çift ara bez uygulamasıyla da düzelme olmayınca 3 aylıkken cerrahi müdahalede bulunuldu. Şimdi 7 aylık olan Nehir\'in tedavisi sürerken, ameliyatı yapan Doç. Dr. İbrahim Akel, \"Erken tanı Nehir\'in en büyük şansı oldu. İlk adımlarını normal yaşıtları gibi atacak\" dedi.

Özel sektörde çalışan Öykü Çelik ile Ali Çelik\'in kızları Nehir Çelik, 20 Mart 2017\'de doğdu. Çelik çifti, doğumun ertesi günü kızlarını özel bir hasteninin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süreyya Paksoy\'a muayeneye götürdü. Uzm. Dr. Paksoy, Nehir bebeğin sol kalçasının çıkık olduğunu tespit etti, tedavi için bebeği Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Akel\'e yönlendirdi. Nehir bebeğin tedavisine Doç. Dr. Akel tarafından başlandı.

Tanı ve tedavide geç kalınmasının sakatlıkla sonuçlandığı kalça çıkığı ile doğan Nehir\'in hem şanssız hem de şanslı bir bebek olduğunu belirten Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Akel, \"Nehir nadir gördüğümüz, doğuştan hemen sonra kalçanın çıkık olduğu hasta grubunda. Bu bir şansızlık. Genelde böyle hastaların yüzde 90\'ı toparlanır. Ancak Nehir\'de bir ayı geçtikten sonra hala kalça yerine oturmuyor ve çıkmaya devam ediyordu. Çift ara bez uygulamasıyla düzelmeyip, yüzde 10\'luk dilime girmişti. Şanslıydık çünkü 2 günlükken çocuk doktorumuz bu durumu fark etti ve hemen takibe aldık. Üç ayı geçince Nehir\'e medikal girişimle açık redüksiyon dediğimiz çok küçük bir kesikten (2 santimetre) çok fazla dokuya zarar vermeden kalçayı yerine oturtucu işlemimizi yaptık. Ameliyat ve alçı tedavisi ile kalçası sağlıklı bir şekilde yerine getirildi. Alçı sonrası özel bir cihaza geçildi. İşler yolunda gidiyor. Yürüme çağı geldiğinde bu cihazdan da kurtarıp sağlıklı yaşıtları arasında oynamaya göndereceğiz\" dedi.

Kalça çıkığının doğumsal yerine gelişimsel olarak adlandırılmasının daha doğru olduğunu belirten Uzm. Dr. Paksoy da şu uyarılarda bulundu:

\"Çünkü ilerleyen aylarda da ortaya çıkabiliyor. O nedenle çocuk hekiminin bebeklerin aylık kontrollerinde her defasında kalça muayenesi yapması önemli. 2 aylıkken ultrason yapılmalı. Kalça çıkığı tedavi edilmezse çocuk sakat kalabilir, aksayarak yürür. Bu durum hem çocuğun spor aktiviteleri yapmasını zorlaştırır, hem de psikolojisini bozar\" diye konuştu.

Çok zor bir süreç geçirdiklerini, ilk duyduğunda çok üzüldüğünü belirten Anne Çelik ise duygularını şöyle dile getirdi:

\"Daha iki günlük bebeğinizin sevincini yaşarken böyle üzücü bir haber alıyorsunuz ve küçük meleğinize bunu yakıştıramıyorsunuz. Sonucun iyi olacağını düşünürek hem çocuk hem ortopedi doktorumuza güvendik, olumlu zamanlamayla müdahale edildi, şu an çok mutluyum. Her normal bebek gibi Nehir de bebekliğini yaşamaya devam ediyor. Sadece aplikasyon cihazı ve alçının verdiği belirli kısıtlamalarla bebekliğini yaşadı. Ama sıkıntımız yok. En çok beklediğimiz onun ilk adımlarını görmek. Çok mutlu olacağız o zaman.\"

KALÇA ÇIKIĞINDA ERKEN TANI NEDEN ÖNEMLİ?

Doğuştan kalça çıkığının Türkiye\'deki önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Doç. Dr. İbrahim Akel, \"Son 15-20 yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı\'nın politikalarıyla beraber koruyucu hekimlik, bu konuda farkındalık arttı. Çok daha fazla çok daha geç yaşlarda gördüğümüz kalça çıkıklarını artık erken tespit edip erken tedavi edebiliyoruz. Kalça çıkığı ya da kalça yetmezliği muayenede pek bulgu vermiyor. Daha çok erken tanı ultrasonla yapılabiliyor. Bizim 2010 ve 2013\'e yayınlanmış, Türkiye\'nin en geniş hasta grubuyla radyolojik grafiler üzerinden yapılmış bir çalışmamız var. Prof. Dr. Yücel Tümer başkanlığında yürüttüğümüz bu çalışmada 6 ay -14 yaş arasında rastgele seçilmiş, Türkiye\'nin her yerinden toplanmış 5 bin civarında röntgen filmini inceledik. Binde 5 civarında ihmal edilmiş çıkık vakası saptadık. Bunlar atlanmış, ileride sakatlıklara yol açabilecek hasta grubu aslında. Sonra tekrar 6 ay- 8 yaş arasında çocukların filmlerinden kalça açısal değerlerini değerlendirdiğimiz bir çalışma yaptık. Bu da Türkiye\'de bir ilk, hatta dünya çapında da bu kadar büyük bir seri yok. Yayınladık. Burada amaç olabildiğince bu hastalığın teşhisini erken koyabilmek ve en hızlı şekilde kalçanın sağlıklı büyümesini sağlayacak cerrahi dışı ya da cerrahi tedavileri uygulamak\" dedi.



