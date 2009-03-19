Kalbinizin sesini dinleyin

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Sağlık

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Dünyada görülen en sık ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları geliyor.

19 Mart 2009 02:00

Dünyada görülen en sık ölüm nedenlerinin başında kalp hastalıkları geliyor.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Sinan Kahraman, insanın doğumuyla beraber kalbinde bir atım ritmi olduğunu ve bu ritmin dakikada 60 ile 100 arasında değişebileceğini belirterek, "Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm nedenidir" dedi.

Açıklamalarda bulunan Dr. Sinan Kahraman, çoğu kez stres, aşırı kahve içimi veya alkol sınırının aşılması gibi nedenlere dayandırılan ritim bozukluklarının, kalp hastalıklarını haber veriyor olabileceğini belirtti. Kalp ve damar hastalıklarının, dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm nedeni olduğunu kaydeden Dr. Sinan Kahraman, "İnsanın doğumuyla beraber kalbinde bir atım ritmi olur. Bu ritmin dakikada 60 ile 100 arasında değişebilir" dedi.

Kalp atımlarının düzensiz olması halinde ortaya ritim bozukluklarının çıktığını ifade eden Kahraman, "Bu, üzerinde durulması gereken bir problemdir. En sık görülen sıkıntı, kalp kulakçıklarının düzensiz atması nedeni ile ortaya çıkar. Kişiye kalp ritim bozukluğu tanısı konulması durumunda hemen tedavi edilmelidir, çünkü bu rahatsızlığın en önemli riski, inme denilen hastalık. Kalp atımları düzensiz olması durumunda, kalp içerisindeki kan akımı normal seviyede olmaz. Bu durumunda kan akımında bir durağanlık oluşturur, bu da pıhtılaşmayı artırır. Pıhtılaşma artınca da inme riski de artar. Kişilerde yüksek kolesterol, sigara, yüksek tansiyon, fiziksel aktivitenin azlığı ve kötü beslenme tarzı gibi faktörler kalp hastalıkları riskini artırır" dedi.

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